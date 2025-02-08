德州農場改種電 用綿羊當除草機 兼顧環保與永續

全美已有27州響應雇用綿羊吃草，而這種符合生態的做法在歐洲早已經大行其道。(路透)

在德州 鄉村農田裡，數百排太陽能板下方，一群肥嘟嘟的綿羊正在牧場裡嚼食青草。

美聯社報導，大型太陽能種電場在美國各地和德州平原比比皆是，業者利用生態工法，派羊除草，兼顧環保與永續發展；羊隻不僅比割草機更靈活，能夠鑽進太陽能板下方的狹小空間，工作時更是自發主動、風雨無阻。

在奧斯汀郊外的米拉姆郡(Milam County)，SB能源公司(SB Energy)經營美國第五大太陽能電廠，4000英畝的土地發電量上看900兆瓦。

德州鄉村農田裡，數百排太陽能板下方，一群肥嘟嘟的綿羊正在牧場裡嚼食青草。這是新興的生態工法，派羊除草，兼顧環保與永續發展。(美聯社)

國家再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory)表示，農地種電蓬勃發展，美國目前有60多個種電計畫。

美國太陽能放牧協會(American Solar Grazing Association)指出，27個州響應透過綿羊吃草的做法。這種符合生態的做法，在歐洲早已經大行其道。

SB能源資產經理霍金斯(James Hawkins)表示：「業者原本傾向使用燃油割草機，但這與可再生能源的目的自相矛盾。」

讓綿羊在種電的田裡吃草，也有助近年來陷入困境的綿羊畜牧業和羊毛市場。

農業部 最新數據顯示，截至2024年1月，德州綿羊和羔羊的數量降至65萬5000頭，較2023年減少4%。

太陽能種電場往往選在陽光充足且平坦的土地，非常適合放牧牲畜，因此太陽能業者往往能順利與畜牧農達成協調，雙方互惠互利。

牧羊人霍華德(JR Howard)則在清潔能源轉型之際，意外發現他的事業也可從中獲利。

2021年，霍華德及其家人開始與擁有數十萬個太陽能板模組的綠電農場簽約，雇用他的羊來吃草。

霍華德家族過去的小企業如今已擴張成為擁有8000多隻羊和26名員工的大企業，他把公司改為「Texas Solar Sheep」。