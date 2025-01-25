美利堅「分眾國」？多州分離主義抬頭 要重畫州界、建新城市

一名男子疑似因吸毒而昏倒波特蘭街頭，警員站在一旁莫可奈何。波特蘭近年飽受犯罪、毒品和遊民議題所苦。(美聯社)

美國近期多州分離主義抬頭，訴求重畫行政區域或州界，「美利堅合眾國」(United States of America)恐分裂為「分眾國」。

德州 推退出聯邦組共和國

每日郵報(Daily Mail)報導，無論是德州退出聯邦另組共和國的運動，亦或俄勒岡州 共和黨白人郡居民投票加入「大愛達荷州 」(Greater Idaho)，這些活動都在地方和州層面獲得民眾廣泛支持。

幾乎在所有情況下，分離運動都由渴望脫離聯邦統治的保守地區選民發起；有些只是癡人說夢，例如德州獨立運動人士樂觀期待行動結果，但德州不太可能在短期內脫離聯邦。不過，部分地區的獨立行動獲得長足進展和廣泛民意支持，值得當局認真對待。

俄勒岡13郡盼入大愛達荷

每日郵報報導，俄勒岡州東部13個郡的選民支持重畫州界，達到脫離俄勒岡州並加入愛達荷州的目的。

從俄勒岡州最大城市波特蘭(Portland)向東南行駛約200哩，就會抵達風景如畫、人煙稀少的柯魯克郡(Crook County)，當地經濟仰仗農業和畜牧業，與波特蘭大城市的人文風情與生活方式天差地遠，波特蘭近年飽受犯罪、毒品和遊民議題所苦。

2024年5月，柯魯克郡成為俄勒岡州東部第13個正式支持重畫州界，創建「大愛達荷州」的郡。

俄勒岡州行政區圖，紅色部分為以公開表態支持加入「大愛達荷州」的13個郡。(大愛達荷州行動)

柯魯克郡的「大愛達荷州」支持者表示，他們對俄勒岡州的民主黨領袖感到失望，批評官員合法化毒品且削減警務經費，卻適得其反。

柯魯克郡居民希望該郡納入由共和黨主政的鄰州。

大愛達荷州社運人士表示，「俄勒岡／愛達荷州界畫於163年前，現在早已過時，其地理位置毫無意義，且不符合俄勒岡州的文化。」

聖喬治市創建白人飛地

在2000多哩外的路易斯安納州，富裕的居民基於犯罪問題和教育體制落後，投票決定離開路易斯安納州首府巴頓魯治(Baton Rouge)行政範圍，新成立聖喬治市(St George)。

歷經多年鬥爭，從創建新學區到成立新城市，聖喬治市去年4月成為路州最新的建制城市(incorporated city)。

以白人為主的富裕聖喬治市，由居民表決脫離巴頓魯治；這表示聖喬治市的居民不屬於巴頓魯治的納稅人，且將自主控制許多公共服務。

聖喬治市的支持者表示，巴頓魯治市與教區政府管理不善、犯罪率居高不下、辦學不彰。

聖喬治市的人口約70%為白人，而巴頓魯治的人口則有52.4%是尚未入籍的非裔，或是已入籍的非裔美國人。