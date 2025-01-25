寶力、青寶首亮相免費看 華府國家動物園辦系列活動

大熊貓寶力。(國家動物園臉書截圖)

從中國抵達華府 三個多月的大熊貓「寶力」、「青寶」，終於在華府國家動物園 亮相。這裡也是美國唯一一個讓遊客免費觀賞大熊貓的動物園。

兩隻三歲大的大熊貓，剛從檢疫站出來，並在新近重新啟動的大熊貓攝影機上現身。這套攝影裝備由40台攝影機組成，每天從東部時間早上7時到晚間7時實時運行。

「寶力」和「青寶」是在去年10月15日，經過19小時飛行後從中國成都來到華府，開啟為期10年的旅居生活。從今年1月10日到19日間，園方也向該國家動物園會員特別開放了預展，讓他們一睹大熊貓風采。 大熊貓青寶。(國家動物園臉書截圖)

國家動物園園長史密斯(Brandie Smith)說，「寶力」和「青寶」已經贏得動物園員工與義工們的心，「我們很高興能歡迎熊貓愛好者們回到動物園，這也是全美唯一能夠免費觀賞大熊貓的地方，」她說，這次的大熊貓亮相也使動物園可以寫下大熊貓繁殖及保護計畫的新篇章。

動物園工作人員拉利(Mariel Lally)表示，「兩隻熊貓非常活躍有趣，而且超級可愛」。

華府國家動物園將在1月25日到2月9日間，舉辦一系列大熊貓的公眾活動及節目，包括農曆新年慶祝等。詳情可查詢動物園官網：https://nationalzoo.si.edu/。

此外，華府一些酒店還推出大熊貓主題配套行程，內容包括大熊貓毛絨玩偶、動物園往返接送及大熊貓主題飲料等。

「寶力」和「青寶」分別出生於2021年8月和2021年9月。其中，「寶力」的媽媽是出生在華盛頓國家動物園的「寶寶」，它的外祖父母是在華盛頓國家動物園旅居20餘年的「添添」和「美香」。