太空垃圾落地球 凱斯勒效應逼近？

美國天文物理學家凱斯勒1978年提出的理論文，認為太空垃圾引發連鎖反應，某次嚴重撞擊將噴發出一堆碎片，這堆碎片又撞擊其他太空物體，產生更多碎片，如此持續下去直到地球軌道被垃圾堵塞，導致人造衛星。圖為藝術家筆下的凱斯勒效應想像畫面。(歐洲太空總署)

去年12月30日下午，一個巨大的熾熱物體從天而降，掉在肯亞偏遠村莊中，所幸無人傷亡，經調查確定它是個太空 垃圾，也引發人們擔憂：「凱斯勒效應(Kessler Syndrome)是否正在逼近？」

有線電視新聞網(CNN)報導，當地警察到場時該物體依然至發燙，必須封鎖該地區的居民直到它冷卻。肯亞太空總署(Kenya Space Agency)表示這個直徑約2.5公尺、重約500公斤(約1100磅)的金屬環是太空物體的碎片，初步評估應該是火箭的分離環，然而太空垃圾通常會落入海洋或在進入地球大氣層之前就燃燒殆盡。該局稱這可能是獨立案例，仍在調查中。

凱斯勒效應以美國天文物理學家唐納凱斯勒(Donald Kessler)命名，基於他1978年發表的論文。雖然定義模糊，但它概述太空垃圾引發連鎖反應的場景，也就是某次嚴重撞擊將噴發出一堆碎片，這堆碎片又撞擊其他太空物體，產生更多碎片，如此持續下去直到地球軌道被垃圾堵塞，導致衛星無法運行、太空探索必須停止。

據歐洲太空總署稱，自1957年首次太空飛行以來，已發生超過650起「因破裂、爆炸、碰撞或異常」導致的碎片噴發事件；去年11月便有一塊太空垃圾飛向國際太空站(ISS)，靠著一艘對接在站上的俄羅斯 太空船發動引擎五分鐘、稍微調整軌道才躲開一場災難。

2013年珊卓布拉克(Sandra Bullock)與喬治克隆尼(George Clooney)主演的電影「地心引力」(Gravity)便是圍繞凱斯勒效應所拍。上映十多年以來，軌道更加擁擠：美軍當時追蹤約2萬3000個物體，如今已達4萬7000個。普渡大學(Purdue University)航太系副教授弗魯赫(Carolin Frueh)說，計算何時何地爆發凱斯勒效應是不可能的任務，幾乎每個模型都不準確，因為無法捕捉物體在軌道上的準確位置，且小於約4吋(10公分)的物體基本上無法觀測。