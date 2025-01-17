險被趕出耶魯…蔡美兒學生相繼進白宮 「虎媽」強勢回歸

蔡美兒。(蔡美兒官網)

曾因另一半魯本菲爾德(Jed Rubenfeld)涉及對女學生行為不當受到非議，又因拒絕在同僚發起的反對卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)提名大法官 信上簽署遭到排擠，加上新冠疫情期間遭學生舉報違規舉行晚宴，差點被趕出校園的耶魯大學 法學院教授「虎媽」蔡美兒(Amy Chua)，在兩位學生：候任副總統范斯 (J.D. Vance)、與馬斯克同時擔任「政府效率部」負責人的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)紛紛進入白宮後，她不僅受邀出席20日的總統副總統就職典禮，更意味著「虎媽」的強大回歸。

「自由新聞」(The Free Press)14日報導，62歲的蔡美兒接受該媒體訪問，談論了她與范斯、拉瑪斯瓦米的師生相處，同時分享了她過去幾年經歷的重大事件，以及克服種種挑戰的過程。

戰歌遭抨擊 獲范斯鼓勵

蔡美兒說，2011年1月她正在西雅圖的旅館舉行一場巡迴售書活動時，她收到一封來自「未來美國副總統」的電郵。當時她的新書「虎媽戰歌」(Battle Humn of the Tiger Mother)剛出版，她也因為要求女兒在學業、彈琴或拉小提琴必須取得全優表現，受到媒體大肆抨擊，她還被稱為「最糟糕的母親」，更收到死亡威脅。

2012年，蔡美兒在印度為「虎媽戰歌」宣傳時，笑得合不攏嘴。(美聯社)

「我不是一個愛哭的人，但我很沮喪」，這時蔡美兒收到來自范斯的電郵。范斯問了一個關於在蔡美兒「合約」課堂上的考試問題，因為范斯是她的指導學生，所以她當時很快予以回覆。

三個小時後，范斯又給蔡美兒寫了一封郵件，提到他讀了蔡的「虎媽戰歌」，但無法了解為何會引起爭議。這時范斯說「你讓我想起了祖母」，並稱祖母就是以虎媽那種強硬的愛，將他撫養成人。

范斯接著還說了一些「比較複雜」的老家事情，隨後在電郵中附上一份文件，並註明「這是『絕望者之歌』(Hillbilly Elegy)的開頭，」儘管當時蔡美兒對自己的處境感到受傷，但讀了范斯的文章後，她告訴范斯「你必須把這些寫成書。」當然，范斯做到了。

即將出任副總統的范斯，當年就讀耶魯法學院時曾是蔡美兒的門生，更在她的鼓勵下，完成了前半生自傳「絕望者之歌」。(路透)

夫被控性騷 她聲名狼藉

「虎媽」讓蔡美兒成為名人，讓她成為長春藤聯盟中最著名的聯繫人，她主動、卓越、紀律、堅毅的個性，象徵了美國人對菁英學府的印象。現在回頭看，很顯然的，她也因此成為眾矢之的。

在接下來的十年裡，蔡美兒被控各種不當行為：種族歧視、厭女症、性騷擾。她的批評者最終將矛頭指向她的丈夫、耶魯法學院教授魯本菲爾德，雖然魯本菲爾德對此明確的百分之百予以否認，但他因此接受長達兩年的調查，並因言語騷擾、不當觸摸及企圖親吻等指控遭停職兩年。

許多教授、許多普通人可能會因此垮掉，但蔡美兒卻在這些質詢中變得更強大、更出名，也更聲名狼籍。

現在她得到了平反。在就職典禮當天，她跟丈夫將一起到華府作為候任副總統的特別嘉賓。

不只是范斯，也不只是目前最高法院的多位法官是她學生，而更重要的是，蔡美兒之前備受批評的觀點，現在突然又流行起來了。「我確實覺得，在整個社會中，比預期中更多人，厭倦了因為說了一些話而感到害怕。」

很多人或許不知道，即將掌管「政府效率部」的拉馬斯瓦米也是蔡美兒的學生，蔡美兒說，她曾協助拉瑪斯瓦米撰寫2021年發行的覺醒資本主義Woke, Inc.的宣言，蔡美兒說，拉馬斯瓦米相當傑出且原創力令人驚嘆，這為他在角逐2024年共和黨總統提名人時，成為川普忠實支持者最喜愛的第二選擇。

雖然爭取2024共和黨總統提名失利，拉馬斯瓦米仍獲得川普重用，即將跟馬斯克一起掌管新設的「政府效率部」。他也是蔡美兒在耶魯法學院的學生。(路透)

但蔡美兒在耶魯法學院的學生並非單一都是共和黨人，他們來自兩邊的政治陣營，包括著名記者Ronan Farrow，民主黨籍國會議員Maggie Goodlander，其丈夫為拜登的國家安全顧問Jake Sullivan。范斯的妻子Usha Chilukuri也是蔡美兒的學生。

蔡美兒七歲前一直在印第安納州的西拉法葉(West Lafayette)生活，在那裡她是全校幾乎唯一的亞洲小孩，之後家人搬至加州，蔡的父親為柏克萊加州大學的電機工程教授。1980年代，她在哈佛法學院認識了她未來的丈夫魯本菲爾德，在那裡她還與未來的大法官Elena Kagan成為朋友。

背書卡瓦諾 遭校園排擠

出版「虎媽」備受議論後，接下來幾年她都沒有出現在聚光燈下，之後她跟丈夫寫了一本書「三重包裝」(The Triple Package)，討論有些族裔經濟蓬勃，但有些則不然，「時代雜誌」卻批評該書是「新種族主義」的象徵。

2018年7月，川普提供卡瓦諾接替Anthony Kennedy擔任最高法院大法官，曾當過卡瓦諾書記的幾位蔡美兒學生，邀請她寫一篇專欄替卡瓦諾背書，她答應了，這則「卡瓦諾是女性的良師益友」文章，登在當年7月12日的華爾街日報。

一個多月後，開始有女性出來指控卡瓦諾對婦女的不當行為，蔡美兒及她的丈夫很快成為媒體焦點。在充滿激烈的反卡瓦諾抗議活動的耶魯校園裡，蔡美兒的觀點被視為是一種背叛，尤其據稱她曾經告訴學生，要應徵卡瓦諾法官的女性助理，要穿得像模特兒一樣。突然之間，她能幫助學生獲得法官助理職務的名聲變成了惡名。

在此同時，蔡美兒因為輕微感染變成敗血症，接受長達九個小時的手術後，住院住了三周，「我差點就死了。」

2018年9月21日，耶魯大學法學院的47位教授，發表了致參議院司法委員會的公開信，敦促他們暫停卡瓦諾的大法官提名，不過，蔡美兒拒絕加入連署，「我不會背叛我的朋友。」蔡美兒說，「他們的做法就像文化大革命中所做的一樣，術語非常相似。」

2018年10月6日，參院最終以50：48票，通過了卡瓦諾的任命。

「晚宴門」後 想離開耶魯

2021年4月，蔡美兒經歷一場更大的職涯風暴。一群耶魯大學法學院學生到院長辦公室，指控該校最受歡迎但也最有爭議的教授之一蔡美兒，於疫情期間一直在家中舉行有學生參與，甚至聯邦法官也在場的晚宴，且有學生指稱，活動中有人為卡瓦諾辯護。

儘管蔡美兒說她沒有做錯什麼，也不清楚她究竟違反了什麼規定，但最終耶魯禁止她繼續指導小組(約15名一年級學生)教學，此事件之後更衍生為「晚宴門」。

晚宴門後，蔡美兒感到前所未有的孤獨，覺得自己像局外人，她曾經想離開耶魯，事實上，他們夫妻曾短暫將位於紐黑文的房子出售。

她回憶，當時紐約雜誌的記者Irin Carmon問她，「如果每個人都討厭你，為什麼你不離開耶魯？」蔡美兒說，就在那一刻她改變了想法，「我不會被因為被排擠而離開，」然後她把上市的房子撤下。

「人們已轉向言論自由」

現在，范斯即將宣誓就任美國第二高職位，拉馬斯瓦米準備跟馬斯克一起掌管新的「政府效率部」，卡瓦諾正在撰寫回憶錄。

蔡美兒不願意告訴「自由新聞」她在大選投了誰，她只說，「我跟范斯、Usha的關係仍然很好，我是獨立人士。」她還補充，「思想的自由交流正在復甦，尤其在2023年、2024年潮流轉變明顯。」

是不是因為選舉？蔡美兒說，不是，是因為捐贈者說出自己的心聲，「你可以看到大學校長的狀況，」她指的是哈佛大學、賓州大學前校長，均因為在國會發表關於校園反猶太主義的演說後辭職。

但不僅僅是大學校園，川普贏得大選標誌著某些文化改變。Meta執行長查克柏格上周宣布臉書取消「事實查核」，同時承諾「恢復表達自由」；馬斯克在大選之前接手推特改名X，改變了左派的話語壟斷。蔡美兒說，「人們都是自利的，他們會(看風勢)轉向」，「人們已經轉向言論自由。」