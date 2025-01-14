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取消多元計畫後 麥當勞提供拉丁裔獎學金挨告

編譯盧炯燊／綜合報導
速食連鎖巨頭麥當勞因對拉丁裔學生提供大學獎學金而挨告。(路透)
速食連鎖巨頭麥當勞因對拉丁裔學生提供大學獎學金而挨告。(路透)

速食連鎖巨頭麥當勞1月6日宣布取消「多元共融」(DEI)政策，也不再鼓勵供應商朝多元共融發展，然而該公司卻因對拉丁裔學生提供大學獎學金而挨告。麥當勞則表示正在檢討整個多元化方案。

提出訴訟的是美國平等權利聯盟(American Alliance for Equal Rights，AAER)，該組織因為控告哈佛大學及北卡大學，最終促使最高法院2023年6月29日推翻大學招生的平權措施。

AAER在12日宣布入稟田納西州的納許維爾(Nashville)聯邦法院，控告總部在芝加哥的麥當勞集團因為其Hacer獎學金計畫而歧視非拉丁裔。該計畫每年向最多30名高中畢業生提供 5000 至 1萬元大學獎學金，條件規定其父母至少一人是拉丁裔或西語裔。

訴狀指出，由於這個計畫，那些經濟極為困難的非西語裔、黑人、阿拉伯人及美洲原住民等，基於種族關係而遭拒絕獲得獎學金，這種歧視根本不合法。

訴訟要求法院先行頒布初步禁制令，因為今年獎學金申請截止日期為2月6日。領導AAER的保守派倡導者布魯姆(Edward Blum)表示，他希望麥當勞暫停該計畫，這樣它就可以開放給所有資源匱乏的高中生，無論他們的種族背景。麥當勞表示正研究有關訴訟。

麥當勞13日在聲明中表示正在審查這項訴訟。麥當勞表示，作為上周宣布的多元化舉措變化的一部分，公司正在審查計畫，以確保它們「符合我們未來的願景」。

麥當勞的Hacer獎學金計畫於1985年成立，是企業提供的大學獎學金裡，歷史最悠久、金額最大之一，全美每年有數千名學生申請。麥當勞表示自成立以來，已向超過 1.7萬名西裔及拉丁裔學生提供超過3300萬元獎學金。

這個獎學金計畫是由納許維爾一家公司管理及挑選得獎人，故此該公司也被列為被告。

此案的判決勢必產生重大影響，因為許多企業公司及非營利組織為特定族裔提供獎學金。例如簡稱國際希勒爾(Hillel International)的猶太校園生活基金會，是世界上最大猶太校園組織，在美國就為猶太裔學生提供獎學金。

麥當勞 猶太 歧視

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