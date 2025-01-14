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創新≠好貨 智慧戒指、嬰兒床被評為CES最差產品

編譯廖振堯／綜合報導
Ultrahuman的Rare Luxury智慧戒指被認為是最難維修的產品，雖然看起來很時尚，但電池只能充電500次，「花2200元卻只能用2年。」(美聯社)
Ultrahuman的Rare Luxury智慧戒指被認為是最難維修的產品，雖然看起來很時尚，但電池只能充電500次，「花2200元卻只能用2年。」(美聯社)

消費電子展(CES)中展示的許多新產品都主打「改善消費者生活」，更不乏人工智慧(AI)的應用。不過一群專家卻認為並非所有創新都是良好的，他們試著找出本屆展覽中最差的產品，它們的特性包括「最難維修、最侵犯隱私、永續性最差」。

美聯社報導，Fixit執行長維恩斯(Kyle Wiens)認為Ultrahuman的Rare Luxury智慧戒指是最難維修的產品，雖然看起來很時尚，但電池只能充電500次，且必須得破壞外殼才能更換電池，「花2200元卻只能用兩年。」

EFF執行董事科恩(Cindy Cohn)則說博世(Bosch)的Revol智慧嬰兒床最侵犯隱私，它使用感測器、攝影機和AI監測嬰兒的睡眠情況、心率和呼吸頻率等；如果嬰兒需要助眠，它會輕輕搖晃，若有物體影響呼吸，也會向父母發出警訊。科恩說這款嬰兒床利用了父母的恐懼心理，收集過多關於嬰兒的數據。博世發言人回應是否傳輸數據的最終決定權在於用戶。

Revol智慧嬰兒床被認為最侵犯隱私，廠商被指利用新手父母的恐懼心理，收集過多關...
Revol智慧嬰兒床被認為最侵犯隱私，廠商被指利用新手父母的恐懼心理，收集過多關於嬰兒的數據。(美聯社)

消費者報導(Consumer Reports)政策研究員希金柏坦(Stacey Higginbotham)認為，由汽車AI驅動的SoundHound AI車載商務生態系統則是過於浪費，該功能增加了能源消耗、鼓勵了浪費的外送消費、分散駕駛注意力，同時卻未帶來價值。

Security Ledger創辦人羅伯茨(Paul Roberts)批評TP-Link的Archer BE900路由器是CES展「最不安全」的產品，提到該品牌會向中國政府回報資訊；TP-Link反駁並未向中國提供任何此類報告，它們擁有安全、垂直整合且美國持有的國際供應鏈。

修繕協會(The Repair Association)執行董事戈登-伯恩(Gay Gordon-Byrne)稱LG配備ThinQ的AI Home Inside 2.0冰箱是總體最差的產品，它增加如螢幕、網路連線等酷炫功能，但這些只是縮短軟體支援、拉高能耗和維修費用，縮短了冰箱的實際使用壽命，讓消費者買到昂貴、浪費的產品。

LG的AI冰箱是總體最差的產品，它的螢幕、網路連線等酷炫功能，只是拉高能耗和維修...
LG的AI冰箱是總體最差的產品，它的螢幕、網路連線等酷炫功能，只是拉高能耗和維修費用，縮短了冰箱的實際壽命，讓消費者買到昂貴、浪費的產品。(美聯社)

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