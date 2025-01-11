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疫情後避學兒童大增 「暴露療法」有助重返校園

編譯尤寶琪／綜合報導
有「避學」請向的學童形容那是一種種很孤單的感覺，就好像獨自一人受困荒島，無依無靠。(美聯社)
有「避學」請向的學童形容那是一種種很孤單的感覺，就好像獨自一人受困荒島，無依無靠。(美聯社)

你肯定聽說過，甚至親身經歷過，全國各地，許多家庭周一到周五的早上，都會上演孩子與家長間激烈爭執的場面，通常是發生在一個不想上學、大哭大鬧或憤怒的學童，與想盡辦法要讓孩子去上課的憂心家長之間。

家住新澤西南部的蕾克希(Lexie)從小學開始就對上學表現出強烈反抗；蕾克希形容那是一種種很孤單的感覺，就好像獨自一人受困荒島，無依無靠；而她所經歷的，則是專家所謂的「避學」(school avoidance)現象。

幾世紀以來，向來不缺乏逃學、曠課，或是找各種藉口不上課的小孩，但「避學」，或者是「拒學」(school refusal)的現象，則相對更嚴重，且持續性更強。專家指出，這現象很可能是源自於深度焦慮、複雜的心理健康問題、霸凌、近期令人不安的事件或其他原因。

這也是導致長期缺勤的重要因素之一；許多學校自新冠肺炎疫情爆發後，都出現長期缺勤情況惡化的問題，而多數學校對這問題都束手無策。

心理健康倡導者估計，整體學齡兒童中約有2%至5%的兒童，曾經出現過避學的行為。而這行為在學校因疫情關閉後，因兒童習慣了在家學習，導致學生整體焦慮程度上升，變得更加普遍。

避學與逃學不同的是，避學的孩子父母通常會知道他們待在家中；此外，有避學情況的學生，通常也少有不良行為的黑歷史。

致力為有特殊需求的學生爭取權益的非營利組織「青少年父母權益促進網絡」(SPAN Parent Advocacy Network)網路政策總監金塞爾(Peg Kinsell)指出，像是剛上幼稚園、國中或高中的學生，往往更容易出現避學現象，並指出，強迫學童上學並無法解決問題，反而可能會讓情況惡化。

許多心理健康專家會採用「暴露療法」來治療避學的行為；有些學生會利用課外時間到學校參觀，然後再增加到參觀輔導員辦公室，接著再加上個一兩節課，然後吃個午飯，直到恐懼消退。

蕾克希表示，她最後是靠著找一位她信任的成年人，在她想避學時，陪她一同上課，幫助她重新回到校園。

許多學校自新冠肺炎疫情爆發後，都出現學生長期缺勤情況惡化的問題，而多數學校對這問...
許多學校自新冠肺炎疫情爆發後，都出現學生長期缺勤情況惡化的問題，而多數學校對這問題都束手無策。(美聯社)

心理健康 疫情 新澤西

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