電子寵物撫慰孤獨老人 對失智者焦躁情緒尤為有效

華盛頓郵報報導，機械貓狗或電子寵物逐漸在老年人的生活中扮演要角；研究證明些機器寵物有助緩解失智症病患的焦躁情緒，並撫慰認知正常的孤獨人士。(孩之寶)

研究顯示：機器寵物 可以撫慰老年生活，對失智老人更有效。

華盛頓郵報報導，機械貓狗或電子寵物逐漸在老年人的生活中扮演要角；研究證明些機器寵物有助緩解失智症病患的焦躁情緒，並撫慰認知正常的孤獨人士。

孤獨人士通常獨居，不僅沒有家人依靠，且缺乏社交生活。他們居住的地方可能不准飼養活體動物，或者他們可能無法照顧寵物，如遛狗或清理寵物排泄物；此外，寵物的醫藥費也不便宜。

80歲的霍爾(Raymond Houle Jr.)搬進布李斯托(Bristol)榮民之家後，倍感孤獨，因為榮家禁帶寵物入住，而他想念他14歲的貓。

霍爾後來獲得一隻栩栩如生的絨毛機器貓，心情也隨之開朗。霍爾的真貓和機器貓都以已故總統的名稱，命名為「富蘭克林」(Franklin)。富蘭克林機器貓透過感測器搭配人工智慧(AI)對聲音、觸摸和光線的反饋，可像真貓一樣行動並發出喵喵、咕嚕的聲音。

霍爾說：「我知道新寵物不是真的動物，但它做得很逼真，這讓我有機會再次與它建立心靈連結，這不好解釋，但對於懂愛的人而言，顯而易見。」

92歲的賈維斯(Alfred Jarvis)退休 後罹患阿斯海默症(Alzheimer's)，個性驟變，不僅對結縭72年的妻子吼叫謾罵，甚至動粗，差點弄斷她的手。

賈維斯被送進養老院 後，侄女送他一隻機器貓，沒想到這隻貓能夠鎮定賈維斯的心神。

匹茲堡大學(University of Pittsburgh)老人醫學科副教授克里斯汀‧奇斯勒(Christine E. Kistler)表示，「機器寵物的優點在於：不會咬人、不用照顧，還能帶去任何地方。我看過老人家帶著他們的『寵物』去雜貨店，和它們聊天等有意義的互動。」

奇斯勒認為，機器寵物「已成高齡照護的一種方式，無論照護對象是否失智」。

退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)波士頓醫療系統(Boston Healthcare System)認知行為神經學主任巴德森(Andrew Budson)表示，對於罹患阿茲海默等失智症的患者而言，機器寵物提供「很棒的安慰」，可減少藥物的劑量或用量需求。