聯合健保CEO遇害 8成認兇手有責 7成對健保公司有意見

槍殺聯合健保執行長的兇嫌孟喬內23日在曼哈頓法庭應訊時，與律師討論案情竟露出笑容。(歐新社)

芝加哥大學NORC最新民調 顯示，多達八成國人認為，槍殺聯合健保(UnitedHealth)執行長湯普森(Brian Thompson)的兇手須負「大部分」或「一定程度」責任。但也有七成民眾認為，保險公司拒絕承保或賺取巨額利潤 應對湯普森的死負「一定程度」責任。

民調顯示，30歲以下的年輕人更可能將這起凶殺案視為多種力量共同作用的結果，而不僅是個人行為。

26歲的兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)被控在12月4日槍殺湯普森。有些人將他視為「英雄」，民間爆發對醫療保險 公司的不滿。

民調發現，這起凶案受到廣泛關注；七成受訪者表示，聽說或讀到「很多」或「一些」湯普森死亡消息。

許多人認為，導致湯普森被殺因素很多。30歲以下年輕國人尤其可能認為湯普森的死是多種因素造成；保險公司拒絕承保和牟取利潤與殺害湯普森的兇手都該為此案負責。七成的18歲至29歲成年人表示，保險公司追求利潤、拒絕承保、殺人犯要負「大部分」或「一定程度」責任。

約半數受訪者認為，至少有「一定程度」責任源自財富或收入不平等。約三分之二年輕人認為，財富或所得不均須負「一定程度」責任。

年輕人是最不可能認為兇手須負「大部分」責任的年齡層。只有四成年輕人這麼認為；六成的30歲至59歲成年人持此看法。

30歲以下年齡層更有可能將責任歸咎給媒體，54%這麼認為，年齡更長者怪罪媒體比例約為三分之一。

有三成國人表示，去年在醫療保險承保方面遇到困難。這些困難包括在醫療體系內尋找合適醫療人員、索賠被拒、醫療護理之前取得事先授權或保險公司批准等等。60歲以下國人遭遇問題的情況更為普遍。

三成國人表示，去年有直系親屬或親密朋友在取得健保公司保險方面遇到問題。30歲以下者最可能說自己沒有醫療保險。