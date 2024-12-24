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就業市場趨緩… 42歲男失業半年 寄千份履歷沒回音

編譯陳韻涵／綜合報導
在芝加哥的一場就業博覽會上，一群求職者排隊等著將資料交給徵才廠商。NBC分析，美國勞動市場出現有利雇主的巨大轉變。(美聯社)
在芝加哥的一場就業博覽會上，一群求職者排隊等著將資料交給徵才廠商。NBC分析，美國勞動市場出現有利雇主的巨大轉變。(美聯社)

美國就業市場趨緩，失業半年的男子宣稱寄出千餘分履歷，半年來杳無音信。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，42歲男子赫維亞(Dan Hevia)是紐約市的行銷和業務開發專家，他並非首次被解雇，但這次感覺不同。

赫維亞在領英(LinkedIn)貼文中寫道，他6月以來失業，至今已寄出千餘分履歷，卻都石沉大海。

赫維亞接受NBC採訪時表示，他對未來的職涯感到失望。他說：「我會繼續找工作，信心不至於完全崩潰，但顯然已動搖。」

對許多勞工而言，2021年和2022年因為新冠肺炎疫情衍生的「大辭職潮」(Great Resignation)帶動職場調整與工資調升，但這分喜悅已逝，取而代之的是另一個更加不確定的新環境。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最近報告顯示，10月裁員率低，職缺續增，但招聘率降至美國擺脫2008年金融危機以來的新低。

失業率近幾個月下降，維持在4.2%，但仍比2023年4月的3.4%疫情期間的低點還高。

勞工統計局6日公布11月的就業數據顯示，新增就業人數共計22萬7000人，高於預期。

然而，失業持續的時間中位數來到10.5周，創下2017年5月以來新高。

信安資產管理(Principal Asset Management)全球策略長席瑪‧夏哈(Seema Shah)在6日發布的報告中寫道：「勞動需求放緩。」

夏哈指出，失業率不斷上升，且前幾個月修正後的非農就業數據低於預期，「勞動市場存在裂縫」。

勞工就業研究機構「Burning Glass Institute」經濟研究主任伯格(Guy Berger)則表示，目前有工作的人不太可能失業，但對失業者而言，現在是找工作的最糟時期。

伯格說：「現在就業市場算好，但不算太好；招募人數太少，工作真的難找，很多人受雇是好事，但發展軌跡並不明顯。」

NBC分析，美國職場現況的問題部分歸因於勞動市場出現有利雇主的巨大轉變。

蓋洛普(Gallup)3日發布的民調發現，美國勞工正以2015年以來最快的速度尋求新工作，因為雇員對當前雇主的整體滿意度落入歷史低點。

蓋洛普分析師形容，目前正值「大疏離潮」(Great Detachment)，疫後廣泛的破壞性和組織改變，讓員工感到筋疲力盡。

一名等待求職面試的男子，緊張地握住個人履歷和工作經驗資料。勞工統計局最近報告顯示...
一名等待求職面試的男子，緊張地握住個人履歷和工作經驗資料。勞工統計局最近報告顯示，招聘率降至美國擺脫2008年金融危機以來的新低。(美聯社)

就業 勞工 疫情

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