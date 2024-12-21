聖誕節少不了烤栗子 但美國「本土栗子」卻絕跡多年

科學家數十年來透過基因改造，企圖結合具有抗菌性的中國栗子與美國本土栗子，培育出混種栗子，不過基因改造需要獲得監管機關核准，研究進度經常卡關。(路透)

烤栗子原是美國聖誕節應景食物，甚至還出現在聖誕歌曲裡，如今國人歡度聖誕佳節卻幾乎聞不到烤栗子香味，就是因為美國本土栗子實際上已經絕跡。

根據美聯社報導，美洲栗子(American chestnuts)曾經遍及喬治亞州到新英格蘭 各地森林，不但是自然生態健康指標，也為野生動物與人類提供營養來源，不料1900年代初期開始，因為不敵病菌侵襲而枯萎，導致本土栗子幾乎銷聲匿跡。

包括美國栗子基金會(American Chestnut Foundation)等多個機構數十年來透過基因改造，企圖結合具有抗菌性的中國栗子與美國本土栗子，培育出混種栗子，不過基因改造需要獲得監管機關核准，研究進度經常卡關。

紐約州立大學(SUNY)環境科學暨林業學院實驗室經理琳達·麥格根(Linda McGuigan)坦承：「發生這種事情有點糟，耗費時間比我們預期來得更久。」

由於育種對於樹木獲得遺傳多樣性，適應不斷變化的環境至關重要，必須透過基因改造獲得足夠抗病力，才能提高栗子存活率，維吉尼亞 理工大學(Virginia Tech)樹木遺傳學副教授艾美·布倫納(Amy Brunner)指出：「如果沒有透過育種與基因改造兩種方法，根本無法實現我們預定的目標。」

同時考量地球暖化 對生態環境的影響，培育栗子最佳地點又是一個難題，所幸維吉尼亞理工大學研究團隊從32種氣候變率(climate variability)與未來氣候預報進行比對，計算出美洲栗子在特定地區適應地球暖化而必須移動的最短距離。

換言之，可以透過提高栗子不受氣候影響的生存率，並且盡可能接近原始生長區域，美國栗子基金會認為可以釐清全美殘餘栗子樹生長地並有助於採集基因。