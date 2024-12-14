禽流感陰影下牛奶還安全嗎？ 農業部將全面檢驗

多項研究證實，經過巴氏殺菌法處理(瞬間加熱)的乳製品安全無虞，衛生官員則呼籲民眾不要食用生乳製品，包括生乳優格等。(美聯社)

聯邦農業部月初宣布將全面檢驗生乳是否含有H5N1禽流感 病毒，顯示禽流感疫情已經對國人健康構成威脅。

據紐約時報報導，過去一年來，H5N1不但在乳牛之間傳播並透過受汙染牛奶 傳染給農場員工，波及700個乳牛場並造成至少58人感染，因此農業部要求酪農與乳品加工廠提供殺菌前的生乳樣本，一旦檢驗結果呈陽性，必須提供更詳細資訊，以便衛生單位辨識病株。

阿默斯特麻州州立大學(University of Massachusetts Amherst)食品科學系助理教授摩爾(Matthew Moore)表示，這項原屬於自願性的檢驗有助於釐清受到感染的農場與乳牛以及病毒傳播途徑，並保護農場員工避免接觸感染源。

約翰霍普金斯大學彭博公衛學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)獸醫梅根·戴維斯(Meghan Davis)指出，乳牛一旦感染禽流感，生乳病毒濃度會非常高，容易造成乳牛相互感染甚至傳染給人類。

根據「新英格蘭醫學雜誌」(New England Journal of Medicine)今年5月發表的研究，禽流感病毒在未經高溫 消毒的冷藏牛奶中，存活期長達五周。

位於加州弗雷斯諾(Fresno)的大型乳品供應商Raw Farm最近因為零售樣本檢測出禽流感病毒，宣布召回生乳並全面接受檢疫、暫停銷售生乳製品。

雖然目前尚未出現人類飲用生乳的感染病例，不過威斯康辛州「獸醫診斷實驗室」(Veterinary Diagnostic Laboratory)主任波爾森(Keith Poulsen)坦承：「我不願意冒這個風險。」衛生官員也呼籲民眾不要食用生乳製品，包括生乳優格等。

多項研究證實，經過巴氏殺菌法處理(即瞬間加熱牛奶)的乳製品則安全無虞，食安專家、東北大學(Northeastern University)教授德特維爾(Darin Detwiler)強調：「巴氏殺菌是關鍵，而且不僅僅針對禽流感而已。」

至於貓、狗等家庭寵物則可能因為飲用未經高溫消毒的生乳而感染禽流感，甚至死亡，因此戴維斯呼籲飼主應該多加注意。