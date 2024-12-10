哪個甩肉多？ 2大知名減肥藥比一比 這種更有效

禮來藥廠的Zepbound(左)和諾和諾德公司的Wegovy(右)，是市面上目前最受歡迎的兩款減肥藥。(路透)

過年過節難免大吃大喝，造成體重上升，有些人會求助減肥藥甩肉。消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，最受歡迎的兩款減肥藥禮來(Eli Lilly)Zepbound和諾和諾德公司(Novo Nordisk) Wegovy兩相比較後，Zepbound減肥效果較好。

禮來首度進行按周注射臨床試驗，該公司4日表示，經比對，其減肥藥Zepbound比主要對手諾和諾德的Wegovy減肥效果好。

研究顯示，在第三階試驗72周後，Zepbound讓患者平均減重 20.2%、約等於50磅；同一期間，Wegovy讓人平均減重13.7%、約33磅。

禮來稱，Zepbound的減肥效果大約比Wegovy高47%；服用Zepbound的人當中，超過31%至少減重25%，服用Wegovy的人當中，等幅減重的人數大約只占16%。

這兩款藥物的單獨研究以及兩者健康紀錄比對分析，也同樣得到Zepbound更勝一籌的結論。Zepbound後期研究顯示，該藥物讓患者72周內平均減輕體重22%以上，Wegovy另一研究顯示，68周內讓患者平均減重15%。

禮來最新臨床試驗隨機對751名患者分配兩種藥物、採用最大劑量，接受試驗的肥胖或體重超重者至少有一種體重相關疾病(不包括糖尿病)。

禮來心臟代謝健康公司(Eli Lilly Cardiometabolic Health)全球醫療事務高級副總裁葛雷斯(Leonard Glass)說，進行這項研究旨在幫助醫療保健提供者和患者就做出明智的醫療選擇。

禮來仍繼續評估研究結果，計畫在同行評審期刊上發表，並於明年在醫學會議上展示。

兩種藥物最常見的副作用是胃腸道不適。

禮來與諾和諾德在蓬勃發展的減肥藥物市場較勁，Zepbound被證明減肥效果更佳，為禮來注入強心針。數據分析公司GlobalData預測，到2030年，Zepbound年銷售將達到272億元，Wegovy將達187億元。

Zepbound於2023年底在美獲准銷售，Wegovy比Zepbound早兩年上市。