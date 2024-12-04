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作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

陌生人提醒這一點 新生兒查出罕見病 母親感謝貴人

編譯潘勛／綜合報導
新生兒林肯得了阿拉吉歐症候群，幸經一位陌生急救員指出其黃疸現象，他的母親才下定決心帶他去找出確實病因。（「早安美國」影片截圖）
新生兒林肯得了阿拉吉歐症候群，幸經一位陌生急救員指出其黃疸現象，他的母親才下定決心帶他去找出確實病因。（「早安美國」影片截圖）

佛州媽媽莎拉‧勒芙(Sarah Love)今年7月帶一家六個小孩，包括只六周大的兒子去主題公園玩，幸運遇到一位路人告訴她男嬰有黃疸，最好送到大醫院檢查。經過醫院檢查後，證實男嬰有阿拉吉歐症候群(Alagille syndrome)，影響到肝臟和心臟；勒芙表示，幸好巧遇貴人，才能讓她得悉兒子有此基因異常。

「早安美國」(Good Morning America)報導，勒芙一家出去玩的時候，有個不認識的男子一直在看她的男嬰林肯(Lincoln)，而她一時也沒想太多。但後來她走經該男子，男子請她停下來，自介說他是急救員，注意到林肯的黃疸現象很重，他不想驚擾到她們一家，只是認為把林肯送醫院檢查一下更好。陌生男子談到自己是鄰近郡區的消防員，但沒有透露姓名。

勒芙表示，她不但沒因男子談論林肯的情況而驚慌，反而心裡更有底，因為對方態度誠懇友善。而他講的話，也證實她注意到的現象。

勒芙說，林肯出生以來黃疸就很重，她與那位急救員交談之後便與兒科診所聯絡。地區醫院醫生們檢查之後，建議轉診到專門的奧蘭多「尼莫爾斯兒童醫院」(Nemours Children's Hospital)。林肯在該院做了肝臟活檢，甚至經歷了幾次誤診，最後才收到改變一生的確診報告。就在7月30日、遇到陌生男士將近四周之後，林肯確診罹患阿拉吉歐症候群。

國家醫學圖書館(National Library of Medicine)創設的MedlinePlus線上醫學服務指出，阿拉吉歐症候群這種遺傳失常主要影響到肝臟及心臟。

據知，罹患阿拉吉歐症候群的生理跡象有很難增重、眼睛深陷，臉頰尖而小。

診斷出林肯罹患阿拉吉歐症候群的尼莫爾斯醫院腸胃學家高梅茲(Roberto Gomez)表示，按林肯的病情，終生都要接受營養學家指示，以協助治療維他命的欠缺，還要服用幾種藥物。

勒芙表示，她分享這個故事，是想提醒大家對阿拉吉歐症候群的了解，另希望找到那位叫住她、談林肯病徵的消防員並感謝他。因為他，最後才得知林肯確實得到什麼病，而幫助了她們一家人。

佛州媽媽莎拉‧勒芙被陌生人告知六周大的兒子有黃疸，經檢查證實罹患罕病。(取材自I...
佛州媽媽莎拉‧勒芙被陌生人告知六周大的兒子有黃疸，經檢查證實罹患罕病。(取材自Instagram/ABC News)

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