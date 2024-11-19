「孤獨疫情」蔓延 20%成人寂寞相伴 等同日抽15支菸

2020年新冠疫情期間，紐約時報廣場幾乎空無一人。但早在疫情爆發之前，許多人便逐漸遠離原本的社群圈，並投入愈來愈多時間獨處；這加劇了社會孤立，讓許多人更渴望曾經親近的連結和陪伴。(美聯社)

蓋洛普(Gallup)民調 顯示，約20%美國成人每天都感到孤寂(loneliness)。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，早在2020年新冠肺炎疫情 爆發之前，許多人便逐漸遠離原本的社群圈，並投入愈來愈多時間獨處；這加劇了社會孤立，讓許多人更渴望曾經親近的連結和陪伴。

蓋洛普近期報告指出，約20%美國成人對抗「日常孤獨」(daily loneliness)，比例達兩年來新高。

被譽為「國家醫生」(Nation's Doctor)的公共衛生署官員表示，美國人正面臨嚴重的孤獨疫情，其中1990年代中期到2010年代初出生的Z世代(Generation Z)可能是最孤獨的世代。

慢性孤寂(Chronic loneliness)指的是長時間的寂寞感(loneliness)與社會孤立(social isolation)，不僅影響孤獨者的心理健康，也會影響生理狀況。

哥倫比亞大學醫學中心(Columbia University Medical Center)精神病學助理教授哈丁(Kelli Harding)表示，「慢性孤寂會造成各種影響，包括增加高血壓、心臟病 、失智症的發病率，甚至折壽，這種健康傷害就像每天抽15支煙。」

為對抗孤寂疫情，馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)的潔斯敏‧西蒙(Jasmine Siemon)等專業擁抱者利用柏拉圖式觸碰療法(platonic touch therapy)，幫助客戶解決親密、焦慮和孤寂等問題。

西蒙表示，她會先與客戶諮商，評估此人是否對觸碰與擁抱療法感興趣。

她說：「我想知道他們的觸碰史，療程中會讓客戶清楚認知自己的身體，而我絕對不會以讓你不舒服或沒興趣的方式接觸你，反之亦然。」

西蒙表示，觸碰療法有著明確且嚴格的界限，即不能觸及泳衣覆蓋的部分。

西蒙坦言，她的工作對某些人而言不太尋常，但她已見證擁抱治療可療癒華勒斯(Elliot Wallace)這類孤寂人士，他已接受西蒙一年的擁抱治療。

華勒斯說：「我發現自己在某些情況下會緊張，無論人們是否非常接近我，例如走得太近、占據我的空間，或是被觸碰。我想找到一種方法，讓這種情況不再如此可怕。」

華勒斯在家遠距工作，讓他很難與人見面；他尋求西蒙協助他探索自我，好讓他能夠與人更自在、開放的相處。

西蒙表示，擁抱治療確實有幫到某些人，但也可能不適合所有人；另有專家示警，擁抱治療若告一段落，可能讓客戶感覺被遺棄、拒絕、失落，甚至絕望。