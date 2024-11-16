從受孕到2歲前減少糖分攝取 降低成年後慢性病風險

新研究表明，幼兒從受孕懷胎期間到2歲的1000天內克制糖分攝取，有助降低成年後罹患慢性病的風險。(美聯社)

聖誕假期即將來臨，小孩很容易糖分攝取過量，但本月初發表於「科學」(Science)期刊的新研究表明，懷孕期間到幼兒兩歲的1000天內克制糖分攝取，有助降低幼童成年後罹患慢性病的風險。

研究人員發現，在此期間內減少糖分攝取，可降低罹患第二型糖尿病的風險約35%，減少罹患高血壓 的機率約20%，且可分別延緩前述兩疾病發病的時間約四年和兩年。

研究團隊研究1953年9月英國二戰時期的糖分配給制度(sugar rationing )結束前、後的數據，帝國戰爭博物館 (Imperial War Museums)資料顯示，英國自1940年1月起採用「公平配給制」，以便於戰時、糧食短缺之際平均分配有限的糖、食用油、培根、肉類和起司等。

1953年9月，糖和甜食的配給制結束後，英國成人平均每日消耗的糖量隨即翻一倍，從約40克增至80克。

研究人員分析「英國生物銀行」(UK Biobank，大型生物醫學資料庫和研究資源)的健康數據，確定配給結束前後的影響，並長期追蹤1951年10月到1956年3月間出生的約6萬183名受試者。

該研究主要作者、南加州大學 (USC)經濟與社會研究中心(Center for Economics and Social Research)的資深經濟學者塔德亞·格拉克納(Tadeja Gracner)表示，「糖配給制形同有趣的實驗。」

六年的分析結果顯示，配給期間懷孕或出生的嬰兒，肥胖風險降低30%，而在糖配給制結束後，罹患第二型糖尿病和高血壓的風險倍增。

研究另發現，限制孕期和嬰兒時期的糖分攝取，可能降低人們日後嗜甜的機率，光是孕期限糖就降低33%的風險。

未參與前述研究的田納西大學健康科學中心(UT Health Science Center)的幼兒腸胃科主任與教授柯金斯(Mark Corkins)表示，「我們打從出生起就愛吃甜食。」

柯金斯表示，過去數個世紀以來，人類透過吃水果來滿足甜味的渴望，同時獲取維生素和礦物質，如今糖已被精煉、濃縮，讓大多數人更喜歡吃巧克力蛋糕而非桃子。