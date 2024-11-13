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退伍軍人創業常見資金不足 多管道提供資源協助

編譯潘勛／綜合報導
陸戰隊退伍軍人道頓(Jackson Dalton)因傷退伍後，先去攻讀公共衛生碩士學位，再花10年從事衛生及安全產業，後來自行創業，專門承包聯邦政府合約。(美聯社)
陸戰隊退伍軍人道頓(Jackson Dalton)因傷退伍後，先去攻讀公共衛生碩士學位，再花10年從事衛生及安全產業，後來自行創業，專門承包聯邦政府合約。(美聯社)

許多軍人退伍後自行創業，經常遇到資金不足的問題；聯邦中小企業管理局(Small Business Administration, SBA)指出，近年退伍軍人創業減少，但好消息是有很多管道供退伍軍人求助，包括非營利組織，可以幫他們學懂理財觀念、取得貸款與補貼，還有專為退伍軍人規劃的標案。

美聯社報導，SBA數據指出，退伍軍人企業家創辦的中小企業約200萬家，雇用550萬人，年營業額約1兆3000億元。只是隨著退伍軍人上了年紀，這些數據正逐漸縮水之中，2023年報告指出，退伍軍人開設的店家由2014年的占比11%，到2020年下降到8.1%。

退伍軍人進入商界，具備他們由沙場學到的技巧如領導統御、解決問題；只是他們沒機會建立信用及儲蓄，而平民有較多時間那麼做。這種現象會讓退伍軍人開店時碰到困難，原因在銀行要用那種資訊才能批准貸款，遑論由軍職轉民職，轉型過程的心理創傷。

非營利組織SCORE指出，約退伍軍人開的店想取得資本或缺乏周轉金，占比約三分之一，相形下非退伍軍人開的店，占比則為四分之一。

SCORE執行長威斯頓(Bridget Weston)表示，好消息在退伍軍人有很多地方可求助，例如有很多非營利組織旨在協助他們站起來，培養金融知識，另有只供退伍軍人的貸款及補貼；還有一些承包契約是專供退伍軍人、失能退伍軍人開設的小生意來承接的。

陸戰隊退伍軍人道頓(Jackson Dalton)便選擇這條路。他因傷不得不退伍，恢復平民身分後，先去攻讀公共衛生碩士學位，再花10年從事衛生及安全產業。他想創辦自己公司時，決定專門承包聯邦政府合約，獲SBA批准貸款。

道頓認為監獄是自己做生意的好地方，原因是政府規定3%的標案必須給失能退伍軍人業者來承攬。他的第一筆契約，是把手套賣給明尼蘇達州一家監獄。今天，他的大客戶包括退伍軍人事務部以及加州政府。

道頓認為自己創業有成，全因軍事訓練培養出的堅韌耐性，還有適應力、能即興發揮、克服困難。

貸款 監獄 加州

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