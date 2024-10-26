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生物韌性走下坡 40歲的人開始變老…

編譯潘勛／綜合報導
醫生及學者指出，中年生物韌性走下坡指出：老化本身並非以直線而發生。(路透)
醫生及學者指出，中年生物韌性走下坡指出：老化本身並非以直線而發生。(路透)

人到中年，往往抱怨碰到受傷、睡眠不佳，身體要花更長時間才能復元；科學家指出，人體是靠「生物韌性」(biological resilience)由健康吃緊狀態恢復過來，而證據顯示，生物韌性的確隨著年紀而變差，生物因素加上擔任親職、工作壓力、運動習慣改變、女性停經等，都有影響。

華爾街日報(WSJ)報導，諸多壓力自人生早期就累積，30、40多歲達到轉折點。

醫生及學者表示，中年生物韌性走下坡指出：老化本身並非以直線而發生。史丹福大學做過小型研究，觀察人體生理分子層面的轉變，發現有兩波「老化潮」爆發，大約在44和60歲時出現。

雖然史丹福的研究所得難以泛用在更廣大的成年人口，但家醫科醫生們也報告說，看到他們的病人有類似的年齡相關變化。北卡羅來納州非營利醫療機構「Novant Health」診所家醫科主任米席克(Benjamin Missick)指出，第一波變化經常發生在30幾歲末期、40幾歲初期。

病人此時開始疑問，為何膽固醇突然升高、要用更多藥物才能控制血壓、飲食維持固定仍然變胖。

米席克指出，生物韌性並非固定走下坡，人生有些時候會驟然變化。

有些人上40歲發現自己「分崩離析」。研究指出，30歲以後每十年肌肉流失量約3%到8%，60歲以後加快，脂肪加速累積。這一點導致行動力減弱，更容易跌倒受傷，外加其他長期影響。

家醫科醫生諾薩爾(Sarah Nosal)指出，這些變化意味隨著上年紀，大家要漸進減少熱量的攝取，才能維持體重不增。肌肉組織比起脂肪塊儲存更多水，因此上年紀更容易受苦於脫水，加上體內酶類處理酒精不一樣了，水準下降，可以解釋何以經常年紀愈大，要處理宿醉變得更辛苦。

此外還有荷爾蒙變化在搞鬼，男性性欲荷爾蒙與成長荷爾蒙逐漸下降，女性在圍停經期(perimenopause，即過渡至更年期的階段)和停經期更是劇烈。

另外上年紀的人往往吃更多藥；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，五分之一40到79歲的人至少吃五種處方藥物。有些藥效讓我們更容易生病，外加其他副作用。

科學指出，人體是靠「生物韌性」由健康吃緊狀態恢復過來，而證據指出，生物韌性的確隨...
科學指出，人體是靠「生物韌性」由健康吃緊狀態恢復過來，而證據指出，生物韌性的確隨著年紀而變差，生物因素加上擔任親職、工作壓力、運動習慣改變、女性停經等，都有影響。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 北卡羅來納州 史丹福大學

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