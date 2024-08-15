新冠奪命從第4降到第10 藥物過量成新興死因

專家說，美國正面臨前所未有的鴉片類藥物使用和死亡，主因來自於芬太尼。圖為芬太尼檢驗試紙。（美聯社）

數據顯示，美國的新冠病毒死亡率排名已從2022年的第四位在去年降為第十位，致命頭號殺手則是心臟病 與癌症 ，藥物過量致死也成為另一個新興致死原因。

綜合紐約郵報與CNN報導，2023年新冠致死人數4萬9928人，已從2022年的18萬6552人及2021年的41萬6893高峰大幅下滑。根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，去年通報死亡人數超過300萬人，其中又以心臟病與癌症為頭號死因。對此，紐約-長老會醫院/威爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)醫師馬傑(David Majure)認為，心臟病應該更謹慎看待，「心血管疾病是一種慢性殺手，會隨著時間過去導致過早死亡，」因此他建議重點應該擺在改善飲食、運動與預防糖尿病、高血壓與高膽固醇。

第三大死因則是事故傷害(unintentional injury)，2019到2023年致死率增加26.3%，主因是致命藥物過量的顯著增加，2023年藥物過量死亡人數為10萬7543人，雖較2022年略有下降，但已是連續第三年超過10萬人門檻。

紐約-長老會醫院/哥倫比亞大學厄文醫學中心(NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center)心理學家奇利吉里斯(Dr. Aimee Chiligiris)說，「美國正面臨前所未有的鴉片類藥物使用和相關死亡的疫情 。現今造成與藥物相關的過量死亡的主因來自於芬太尼。」效力高達海洛因的50倍芬太尼，大約十年前在美國成為危機。中風則取代新冠成為第四大死因，致死人數16萬2639人。

新冠死亡人數的急劇下降，也讓美國2023年的整體死亡率下降6%，死亡率在2021年達到疫情高峰每10萬人約880人死亡後迅速下降，但初步數據顯示，死亡率仍遠高於疫情前的水準。去年約有310萬人死亡，經過年齡調整後的死亡率為每10萬人750死亡，2022年每10萬人有799死亡。