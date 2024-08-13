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解心理危機 費城911通報讓心理醫師與警察同行化解

編譯陳韻涵／綜合報導
費城警方如今處理與心理健康相關的民眾報案，都由「危機干預應變小組」負責，該小組由警員與民間心理醫護人員攜手執行任務，避免使用不必要的武力。(美聯社)
費城警方如今處理與心理健康相關的民眾報案，都由「危機干預應變小組」負責，該小組由警員與民間心理醫護人員攜手執行任務，避免使用不必要的武力。(美聯社)

許多城市因應日益增加的居民心理健康需求，透過警員搭配心理醫師或社工合作的方式，解決民眾報案的心理健康相關緊急狀況並以柔性手段化解危機。

費城緊急調度員日益將涉及心理危機的報案事件轉給「危機干預應變小組」(Crisis Intervention Response Team)，該小組由警察與民間心理醫護人員攜手執行「共同應急者計畫」(co-responder program)。

費城911調度中心致電通報時，警員哈波(Kenneth Harper)與珍妮佛‧托雷斯(Jennifer Torres)正在巡邏車裡等紅燈。

哈波在前座電腦上讀到：「此任務攸關母親投訴與女兒吵架，後者患有躁鬱情緒障礙，現場有嬰兒。」

警方獲悉，這名母親要照顧她成年的女兒，因為她酒後抓狂。

哈波和托雷斯開著沒有警徽的白色休旅車，後座載著心理醫師兼社工克里斯蒂安‧加德納(Krystian Gardner)前去處理；加德納詢問當事人女兒的年紀，藉此擬定可能的應對策略和治療方案。

一行人抵達時，報案的母親已在門廊上等候，眾人陪伴這一家人約40分鐘，化解緊張局勢，安慰母親並為她的女兒提供治療選項。

任務結束後，三人返回車上，將此次事件紀錄鍵入電子資料庫。

不久後，對講機又收到另一項通報，說有一名精神障礙老嫗裸體逛大街；一行人再次趕赴現場，花了一個多小時化解危機，且全程未逮捕或訴諸武力。

費城警局2022年11月成立「行為健康隊」(Behavioral Health Unit)並啟用共同應急者團隊，旨在滿足人們對行為健康的需求，盡可能避免逮捕或使用武力。

費城數據顯示，2022年12月以來，此計畫已接聽約600通電話，截至2023年11月，僅一案出現逮捕行為。

高達85%的案例可分為四種結果，分別是涉案人聯繫心理健康門診或社服中心，自願接受精神科治療，非自願接受治療，或被送往相關醫療院所。

受心理折磨 撥生命熱線

若你或親友正受心理折磨，請撥打「988」聯絡「988自殺和危機生命熱線」(988 Suicide & Crisis Lifeline)，或發簡訊「HOME」到「741741」，聯繫「危機簡訊熱線」(Crisis Text Line)。

費城 心理健康 休旅

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