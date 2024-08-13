亞裔女精神病發 家人描述持刀後稱拿水瓶 警到現場擊斃

遭警方開槍擊斃的25歲韓裔女子維多莉亞·李。(取自臉書)

新澤西州 李堡(Fort Lee)25歲韓裔女子維多莉亞·李(Victoria G. Lee)深夜出現精神不穩定的情況，其家人不得不報警，但警方到場後卻一槍擊 斃維多莉亞；家屬稱維多莉亞當時並未對周圍的人構成威脅，警方仍採取不必要的暴力行動。

northjersey.com報導，李家人在悲劇發生後撰寫詳細的回顧及聲明。7月28日凌晨1時左右，維多莉亞開始大叫、撞牆，其母親發現後建議送她就醫但被拒絕，只得叫兒子克里斯(Chris)打911請救護車來。克里斯1時15分首次撥打電話，911接線員稱警方將與救護車一同到場，這是心理健康 事件的標準程序。

維多莉亞得知救護車在路上後變得焦躁，隨手拿起一把折疊小刀，但僅僅是握著而非揮舞或武裝自己。為防止潛在誤會，母親指示克里斯再次撥打911說明情況。1時20分左右克里斯二次通報包括小刀的情況，強調其尺寸很小，要求警察先不要進入公寓。

警方不久後到場，克里斯打開門下樓，試圖拖延時間讓母親安撫維多莉亞。警官詢問屋裡有誰並開始敲門、索要鑰匙，但克里斯沒帶，這名警官便將他推到一邊並開始用力踢門。

維多莉亞此時已將折疊小刀丟到旁邊地板上，母親則抓住門把反覆告訴警察不要進來。敲門聲讓維多莉亞感到不安，她拿起一個塑膠水瓶「毫無威脅地」握在手裡，這時門突然打開，槍聲幾乎隨即響起，子彈擊中維多莉亞並從身體另一側穿出。

警方沒有用擔架便將維多莉亞抬走，李家人說他們要求的救護車根本沒來，即使維多莉亞被槍擊後，都沒有醫護或急救人員到場。

新州檢察長辦公室也發表了多份聲明詳細說明這起事件，最後一次更新是本月5日，稱調查仍在進行中。其中一份聲明稱報案家人沒有遵守警方開門的要求後才破門而入，維多莉亞在走廊上走近警方，警員皮肯斯(Tony Pickens Jr.)開了一槍擊中她胸口，警方急救後送醫但在凌晨1時58分左右宣告她死亡。