推出2年… 988救命熱線 千萬通來電求助 但仍有人不知

988電話熱線成立兩年，已接獲1000萬通求助電話和訊息。（美聯社）

988電話熱線成立兩年，已接獲千萬通求助電話和訊息，但多數美國人仍不知道有這個簡單易記的三碼求救電話。

衛生部兩年前啟動988救命熱線電話，取代原來10碼的全國自殺防治熱線，迄今有1000萬人次透過電話、網路聊天、簡訊求助，希望解決憂鬱症、藥物上癮、自殺意圖等問題，並提供輔導與社區資源。

中西部各州使用988熱線的人逐步且穩定增加，譬如印第安納州今年5月打988專線的人，就比去年7月幾乎多了一倍。

過去，美國的心理健康 危機都打911由執法單位處理，資料顯示，911急救電話可能導致沒必要的暴力和死亡。警方回應的急救電話，約五分之一屬於行為「偏差」問題，而死於警察之手的人，超過五分之一是經醫院診斷有心理健康問題的人。

心理衛生界與人權工作者因此呼籲政府讓民眾明白，有心理健康危機的時候不要打911，改打988，一來可以減少暴力相向，二來讓受難者找對專業的救助人員與解困資源。

可是，民意調查一再顯示，熟悉988服務的人，全國不到四分之一，多數人仍不知道它已取代911，提供心理健康危機的解決之道。

全國心理福祉協會執行長暨會長因格利亞（Chuck Ingoglia）認為，原因之一是各州無法很快建立來電處理中心，因應日漸增加的求助數量。「州和聯邦政府 有能力因應日漸增加的求助電話之前，都不願意大力推廣988熱線服務。」

知情的聯邦官員說，聯邦政府今年夏季會加大推廣988熱線服務的力度，特別是針對性別多元（LGBTQ）青少年與成年人、阿拉斯加原住民 青少年，以及非裔青少年等高風險群族，加強宣傳。

州政府也會發起提高民眾認知的行動，介紹988專線。