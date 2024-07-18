保存「藥」小心 夏日酷暑恐放大副作用

酷熱會加劇許多常見藥物的副作用。（美聯社）

酷熱通常會加劇一些與熱有關的疾病，甚至會讓許多常見的藥物副作用，變得更嚴重。而炎熱的氣候，也可能會損害胰島素等需要冷藏的藥物，吸入器可能會爆炸，腎上腺素注射器可能會發生故障，或郵寄藥物可能會變質等問題。

以下是你需要瞭解，關於酷熱導致的常見醫學問題與解決方法：

會因高熱而出現問題的藥物

降血壓藥會減少血液中水分，炎熱可能會進一步導致脫水。治療心臟病 使用的乙型阻斷劑(Beta blocker)，會減少流向皮膚的血流量，讓服用者容易忽視高溫 的危險。

一些抗憂鬱藥物，則因高溫而可能讓你難以保持冷靜。阿斯匹靈和其他非處方止痛藥，會降低人體液體和鈉含量，讓人更難應對高溫。

佛羅里達大學藥劑學院的藥劑師菲力普斯（Bradley Phillips）表示，藥物副作用加上高溫，可能會導致出現頭暈並因此跌倒。喝酒會使危險升高，他建議注意保持水份。

包括抗生素、抗真菌劑、抗粉刺等藥物，可提高對陽光的敏感度，造成皮疹和曬斑。休士頓 貝勒醫學院的家庭醫生任麥克（Mike Ren）建議，如果你服用這些藥，在室外應用傘遮陽或是穿上用抗陽光布料製成的衣服並塗防曬霜，「如果你吃抗生素，去海灘回來後可能會有嚴重曬斑」。

如果服用包括抗生素、抗真菌劑、抗粉刺藥等藥物，高溫在室外應用傘遮陽光。（美聯社）

旅行時應如何儲存藥物

藥物通常需要保存於陰涼、乾燥的地方，有些甚至需要冷藏，讓出遊變得有些棘手。

夏季出遊前，請先檢查藥品標籤，瞭解藥物儲存需求；自駕旅行時，即使是毋需冷藏的藥物，建議也請放置於冷藏箱中，因為汽車的後車廂或置物櫃中很可能會溫度過高。

如果是搭乘飛機出遊，那最好將藥物放在隨身行李中，以免行李延誤或遺失，而且貨艙中的溫度可能會過低。

郵寄藥物該如何儲存

接受郵購的藥商，應負責確保你的藥物在運送過程中，被儲存在安全得溫度下；最佳運送方法，是用裝有冰袋和溫度監測器的特殊包裝來運送敏感藥物。

若你覺得自己的藥物因高熱而損害，請立即聯絡負責的藥商。