到家「指導家長教幼童」 聯邦推行有成效

輔導員奧坎波(左)戴著一整箱的教具，到哥倫比亞移民瓦倫西亞(右)家中拜訪，教導她如何幫小孩做學齡前教育。(美聯社)

為了因應經濟弱勢與移民家庭 的教育需求，聯邦在各州推行學齡前幼童訪視輔導計畫，協助家長指導年幼子女，而且成效良好，廣受歡迎。

根據美聯社報導，2022年伊莎貝兒·瓦倫西亞(Isabel Valencia)帶著兩個年幼孩子從哥倫比亞移民來到美國，數個月前遷居科羅拉多州普韋布洛(Pueblo)，偏偏當地沒有人說西班牙語：「我沒有離開過家，我以為自己孤立無援。」

直到瓦倫西亞聽聞「學齡前兒童家長家庭指導計畫」(HIPPY)，可以同時輔導親子兩代，透過定期訪視，輔導員訓練幼童手眼協調、練習算數、培養社交技能，家長也可以向輔導員學習如何指導學齡前幼童。

HIPPY國際專案負責人韋斯特海默(Miriam Westheimer)表示該計畫主要在低收社區實施以協助經濟弱勢的移民家庭，目前在20州推廣，全國預估有1700萬個家庭受益，2027年之前，聯邦政府提撥經費也將從每年4億元增至8億元。

HIPPY為家長提供所需的書籍與教材，包括尿布和濕紙巾以及介紹各項公共資源與心理健康 輔導，負責協助瓦倫西亞的輔導員奧坎波(Mayra Ocampo)表示：「身為家長很難兼顧工作、孩子、房子，但還是想給孩子最好的。」

阿拉巴馬州 蒙哥馬利(Montgomery)公立學校也利用聯邦經費提供家訪輔導，HIPPY協調員斯托沃斯艾利斯(Avis Stallworth-Ellis)強調最大優點就是建立父母與孩子的連結；他說：「對孩子有好處，對家長也有好處，孩子們以為是在遊戲，但實際上卻是學習。」

雖然HIPPY並非要取代學齡前教育，但可以協助家長成為自己與孩子最好的老師，瓦倫西亞四歲女兒賽萊絲特(Celeste)去年秋天開始上學前班，表現比許多同學更成熟。