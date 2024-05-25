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植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

編譯尤寶琪／綜合報導
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

有線電視新聞網(CNN)最新紀錄片「最後的阿茲海默症病人」(The Lat Alzheimer's Patient)，記錄了兩名阿茲海默症(Alzheimer's)患者，靠著嚴格且直接的生活習慣改變，成功阻止甚至逆轉阿茲海默病情進展。

女性患者澤布(Cici Zerbe)在紀錄片中透露，她自從加入了奧尼栩(Dean Ornish)醫師的臨床實驗後，情況「好多了」；她根據奧尼栩醫師的計畫，將飲食習慣改成植物性飲食，並定期運動、參加互助團體、做瑜伽和冥想等。澤布將阿茲海默症狀逆轉的原因，直接歸功於以上習慣改變。她說，小牛肉排雖然曾是自己最愛的食物，但她已經五年沒碰過小牛肉排了。

這項研究預計將於下個月，發表在「阿茲海默症研究與治療」(Alzheimer's Research & Therapy)期刊上，探討劇烈生活習慣的改變，對阿茲海默症引起的輕度認知障礙或早期失智的影響。

另一名患者則是現年55歲的尼科爾斯(Simon Nicholls)，他天生帶有兩個會增加罹患阿茲海默症風險的載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因；但他在改變生活習慣後，也出現了顯著改變。

「我曾非常擔心，」尼科爾斯告訴CNN首席醫療特派員兼醫師古普塔(Sanjay Gupta)。「我有一個三歲和一個八歲的兒子。隨著年齡愈來愈大，能夠在未來陪在他們身邊，對我來說非常重要，」他說，「你可以在生活上做出很多，寄望以此推遲疾病的發展，並給自己更多的時間，這就是我們在找到治療方法前最需要的。」

負責照護尼科爾斯的預防性神經學家艾薩克森 (Richard Isaacson)醫師，對於尼科爾斯的阿茲海默生物標記，在短短14個月內就消失，感到十分震驚。

尼科爾斯的早期干預性治療，包括了注射糖尿病藥物Tirzepatide，來刺激調節血糖水平的荷爾蒙，藉此抑制食欲；同時，尼科爾斯被建議要加強日常體能鍛鍊，包括每周三次重量訓練，以及每天進行45分鐘到60分鐘名為Zone 2的中低強度有氧耐力訓練。

此外，尼科爾斯還實施了飲食限制，嚴格限制糖分、人造甜味劑、酒精和加工食品的涉入，改採類似於地中海飲食的植物性飲食計畫。

據CNN報導，舊金山加州大學醫學院奧尼栩(Dean Ornish)醫師的臨床實驗...
據CNN報導，舊金山加州大學醫學院奧尼栩(Dean Ornish)醫師的臨床實驗，將飲食改成植物性飲食，並透過定期運動、參加互助團體、做瑜珈和冥想等。幫助一名阿茲海默病患逆轉症狀。(路透)

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