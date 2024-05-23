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比千禧世代「賺較少 欠更多」…高通膨摧殘Z世代

編譯徐薏茹／綜合報導
專家勸告Z世代，了解自己的負擔能力、能花錢在什麼地方非常重要。(路透)
專家勸告Z世代，了解自己的負擔能力、能花錢在什麼地方非常重要。(路透)

信用報告公司TransUnion的一項新研究顯示，與千禧世代20歲出頭時相比，現在20多歲的Z世代年輕人賺得更少、欠更多債務，帳單和貸款拖欠率也更高。

TransUnion的新研究概述22歲至24歲Z世代年輕人的信用貸款使用情況，另外針對2013年時處於該年齡段的千禧世代，調查他們當時的信用貸款使用情況。

Z世代與千禧世代一樣，在職涯早期就不得不應對經濟災難，千禧世代經歷環球金融危機，Z世代則經歷新冠疫情的艱困時期。

但是，現在20多歲的Z世代年輕人還面臨其他挑戰，通膨推高所有東西的價格，處於23年高峰的利率也抬高了汽車貸款、學生貸款、抵押貸款的貸款利率。

並非只有初入職場的消費者會遇到這些問題，在整體美國信貸經濟中，大多數信貸產品的債務水平和拖欠率都提高。

專家表示，由於Z世代的信貸歷史仍處於早期階段，趁現在建立健康的習慣相當重要，有助於將來的發展。

TransUnion的全球研究與諮詢負責人威斯(Charlie Wise)指出，Z世代最有可能將一大部分收入花費在那些不斷上漲的事物上，房租就佔了相當大的比率，過去幾年無論是房租、食品、外食、油錢、交通費等都有顯著的增長。

大多數Z世代並非屋主，而是租房或與親友同住，這些租屋族看到的額外影響是在2022年擁有自己房屋的屋主不曾面臨過的；擁有自己的房屋，抵押貸款通常不會改變，但租金卻會變化。威斯認為這也是Z世代消費者面臨財務壓力的主要原因。

威斯勸告Z世代，了解自己的負擔能力、能花錢在什麼地方非常重要。若有卡債，應把握以利率較低債務取代的機會，例如個人貸款就是個好選擇，兩三年後就可還清。關鍵是不要用個人貸款還清卡債後，又有新卡債累積起來。

由於Z世代的信貸歷史仍處於早期階段，趁現在建立健康的習慣有助將來的發展。(路透)
由於Z世代的信貸歷史仍處於早期階段，趁現在建立健康的習慣有助將來的發展。(路透)

貸款 利率 租金

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