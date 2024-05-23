避免被盜用 3個地方別用銷帳卡

提款機如不是設在銀行裡，最好別使用，極可能遭詐騙集團竊取資料。 (路透)

專家建議，至少有三個地方，不要用銷帳卡 （debit card），以免後患無窮。

首先，不要在不明網站上購物。網上訂購好你要的東西，卻被導到看起來不太對勁的網頁上填寫銷帳卡的帳號密碼，CreditDonkey 網站營運部主任馬丁（Ann Martin）提醒，別把網路安全視為理所當然，輕易交出銷帳卡上的個人資訊。

沒有信譽良好的公司支持的網站，最好碰都不要去碰，要網購，最好上口碑佳、信用好的公司的網站。

其次，不要把銷帳卡的資訊寫在電子郵件上，或透過手機簡訊寄出，縱使給你電郵或簡訊的是熟人，例如職場的老闆，說大家在湊一筆錢買禮物送給某某同事什麼的，或者某公司通知你說，你的帳戶被鎖住了，你得先付完錢，才寄出你訂的貨等等。

馬丁說，從可靠人士確定收款人的身分之前，千萬不要在電郵或簡訊上透露銷帳卡的資訊。

第三，孤立的提款機上，也不要使用銷帳卡，例如，髮廊或便利商店裡面，看來不像該有提款機的地方，不管白天或晚上，都不要從這種機器上提錢。馬丁說，「網咖裡面，或任何不是你的銀行分行裡面的提款機，都不要去碰。詐騙集團 、惡意人員可能從公用網際網路取得未經加密的資料。」

財務革新方案公司（ Financial Renovation Solutions, Inc.）執行長連恩（Shawn K. Lane）說，與其探究哪裡才能安全使用銷帳卡，不如乾脆改用信用卡 。

他說，用信用卡購物，不但安全較有保障，還可累積信用，也能累積回饋點數、或獲得可供銷帳的金額──這些好處，銷帳卡都不提供。