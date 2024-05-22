更多新手父母獲帶薪假但仍不夠 僅27%勞工擁福利

科州有薪家事假於今年1月1日生效，可惜對於丹佛小企業主馬丁-海莉而言太慢了，她於去年9月生下兒子。(美聯社)

美聯社報導，今年有更多新手家長首次在母親節獲得帶薪休假(paid leave)能夠照顧寶寶，但絕大多數上班族若想照顧新生兒或家人則沒有如此福利 。

參院、眾院兩黨國會議員聯手為更多勞工 爭取帶薪家事假(paid family leave)，目標要在今年提出法案。聯邦法律對於帶薪家事假並沒有規範，但有13州外加華府特區 則對帶薪家事假與病假完成立法，讓勞工請假照顧新生兒或其他家人仍有薪水可領。

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新統計，美國一般勞工當中僅27%擁有帶薪家事假，最禁不起請假照顧家人的勞工族群，獲得帶薪家事假的希望則最低。勞工統計局數據顯示，工資收入位於最低25%的員工當中，只有不到14%擁有帶薪家事假福利，相較之下，工資收入位於最高10%的勞工當中則有48%擁有帶薪家事假。

非營利倡議團體「更佳平衡組織」(A Better Balance)副總裁吉德馬克(Elizabeth Gedmark)日前在家樂氏基金會(W.K. Kellogg Foundation，WKKF)籌畫、旨在推動聯邦帶薪家事假的視訊會議上說，對沒有帶薪家事假的家庭來說，寶寶出生兩周就要送托兒所，「孩子甚至連免疫力都還沒有，餵食習慣也還沒固定，母親被迫提早放棄哺乳」。

洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)世界政策分析中心(World Policy Analysis Center)指出，全球只七個工業國家沒有全國帶薪家事假政策，美國是其中之一。