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野火不斷 多州房產面臨拒保危機

編譯俞仲慈／綜合報導
茂宜島觀光小鎮拉海納野火，總共造成101人死亡。(美聯社)
茂宜島觀光小鎮拉海納野火，總共造成101人死亡。(美聯社)

愛達荷州波伊西(Boise)上月底舉行「野火風險論壇」(Wildfire Risk Forum)，出席專家針對氣候變遷導致自然災害加劇對社區的破壞，導致高風險區的房產被拒保，呼籲州政府、保險業與防災專家通力合作，維護國人生命財產安全。

據美聯社報導，夏威夷保險處(Hawaii Insurance Division)處長伊藤(Gordon Ito)針對去年8月茂宜島(Maui)觀光小鎮拉海納(Lahaina)野火，造成101人死亡的重大災害，理賠金額高達60億元，導致再保費率激增，少數保險公司因不堪保險成本上揚，拒絕接受山火風險區的木造建築保單續約。

科羅拉多保險處(Colorado Division of Insurance)副處長拉帕姆(Jason Lapham)表示，2021年馬歇爾大火(Marshall Fire)燒毀圓石郡(Boulder County)1100棟房屋，造成20億元財物損失，也面臨無險可保的困境。

科州州議會去年立法通過「基本公平投保」(Fair Access to Insurance Requirements，FAIR)，自2025年起實施，由州政府承保私人保險拒保範圍，為居民提供基本產險保障。

減少火災損失的解決之道，就是提高建築防火規格，「商業暨家庭安全保險研究所」(Insurance Institute for Business & Home Safety)首席專家柯普(Anne Cope)指出：「火災是可以防範的危險，但需要有意願改變並採取因應措施。」

柯普的實驗結果顯示，兩棟外觀相同的房屋，一棟使用耐火建材、另一棟使用傳統建材，然後分別在房屋旁點火，結果耐火建築大部分完好，但傳統建築很快陷入火海。

柯普指出，一旦社區有房屋起火，容易出現較大體積的餘燼並迅速波及鄰近建築，導致火勢一發不可收拾，猶如拉海納火場般慘烈景象。

去年8月茂宜島野火，理賠金額高達60億元，導致再保費率激增，少數保險公司因不堪保...
去年8月茂宜島野火，理賠金額高達60億元，導致再保費率激增，少數保險公司因不堪保險成本上揚，拒絕接受山火風險區的木造建築保單續約。(美聯社)

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