顧雙親+忙子女 「三明治」世代全美近8000萬人累垮

在許多州，失智照護機構每個月的自付額可能高達1萬元以上。(美聯社)

從現在至2030年，每天將有約1萬名國人年滿65歲，突顯出一個愈來愈受關注的議題：美國在老年照護方面是否做好準備？這一重擔經常落在成年子女的肩上，也因此產生所謂的「三明治世代」，亦即成年人在撫養自己子女的同時，還要照顧年邁雙親。

近8000萬美國人必須同時照顧他們的孩子及父母，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)撰稿人凌志慧(Lisa Ling)本身也是三明治世代的一員。

凌志慧的丈夫保羅通常負責幫兩個女兒準備上學，但有些時候，他得趕著帶92歲的母親葛雷斯去看病；葛雷斯近幾個月多次送往急診室及康復機構。凌志慧表示，他們家的早晨通常總是忙得不可開交。

蘿倫·申(Lauren Shin)也屬於三明治世代，自2017年父母搬來與她同住之後，蘿倫便一邊撫養兩個年幼的孩子，一邊應對母親惡化的健康情況，她的母親被診斷出罹患阿茲海默症 。

健康專家表示，阿茲海默症會導致妄想，有時會出現暴力行為，為照護帶來挑戰。

起初，照顧母親的責任由蘿倫的父親一肩扛起，兩年後，母親病情持續惡化，直到蘿倫第二個孩子出生後，她才意識到必須調整。

他們決定送母親到失智照護機構，最後在加州 安那罕(Anaheim)找到適合的中心，那裡大部分的居民和蘿倫的母親一樣都是韓裔美國人；蘿倫表示，母親已經適應該中心的生活並且交到朋友，但最初幾個月的生活相當艱難。

送母親到專門照護機構的經費部分來自加州的白卡 (Medi-Cal)計畫，該計畫資助幾乎沒有收入的個人；在許多州，照護機構每個月的自付額可能超過1萬元。

「跨世代照護」(Caring Across Generations) 發言人喬爾維克(Nicole Jorwic)警告，由於等候名單相當長，而且財務資格要求嚴格，並非每個人都能指望白卡補助這類照護機構的費用；據瞭解，等候名單已經超過75萬人。