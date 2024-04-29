我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

民調：逾半國人支持大規模驅除無證客

編譯盧炯燊／綜合28日電
一項最新民調顯示，近三分二國人認為，非法移民是真實的危機，而非媒體片面之辭。 (美聯社)
一項最新民調顯示，近三分二國人認為，非法移民是真實的危機，而非媒體片面之辭。 (美聯社)

最新民調顯示，近三分之二國民認為，非法移民是真實的危機，而非媒體單方面的說法。

拜登上任以來，無證移民湧入的數字創歷史新高，現已成為今年大選的首要問題。根據福斯新聞網(Fox News)早前報導，拜登2021年入主白宮至今，已有近730萬人非法越境湧入美國，數字比36個州的人口還要多。

面對這個情況，網媒Axios委託哈里斯民調(The Harris Poll)的最新調查指出，51% 的美國人支持大規模驅逐非法移民，其中包括42%的民主黨人、68%的共和黨人及46%無黨派人士。

在誰應為這個邊境危機負責的問題上，調查發現受訪者將矛頭直指拜登政府，32%認為拜登政府「負有最大責任」。

民調也顯示，21%的美國人將「犯罪率上升、毒品和暴力」，視為這場非法移民危機所帶來的最大擔憂。18%的人認為這場危機「給納稅人造成額外成本」，17%表示帶來「恐怖主義和國家安全風險」。

美國民眾普遍支持透過合法途徑移民，58%支持擴大有證移民的合法途徑，46%認為如果尋求庇護者的個案證實合法時，就應該受到保護。

哈里斯民調負責人佩恩(Mark Penn)認為，這個結果是選民向政客們發出信息，必須讓局勢得以控制，也是對拜登的警告。他表示，若拜登將這個問題的責任推給川普，是不會奏效的。

白宮對於這項民調結果，暫時沒有回應或置評。

拜登與川普都將持續的邊境危機歸咎於對方，因為邊境安全法案仍在國會遭擱置。

眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)的發言人表示，民主黨控制的參院今年不會通過任何邊境安全立法，國會共和黨人現時希望川普能夠重返白宮，以實現有意義的邊境政策改革。

除此之外，蒙茅斯大學(Monmouth University)發表的一項民調也指出，61%的美國人認為非法移民是一個「非常嚴重的問題」。

非法移民 拜登 民調

上一則

自然雜誌：禽流感已在美國乳牛中傳播數月、來源未查明

延伸閱讀

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統
拜登和內唐亞胡再通話 檢討釋放人質談判

拜登和內唐亞胡再通話 檢討釋放人質談判
白宮記協晚宴遇反戰示威 與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

白宮記協晚宴遇反戰示威 與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議
選情受威脅 川普加強批小甘迺迪：投給菜鳥等同浪費選票

選情受威脅 川普加強批小甘迺迪：投給菜鳥等同浪費選票

熱門新聞

在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

2024-04-25 17:35

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽