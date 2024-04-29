民調：逾半國人支持大規模驅除無證客

一項最新民調顯示，近三分二國人認為，非法移民是真實的危機，而非媒體片面之辭。 (美聯社)

最新民調 顯示，近三分之二國民認為，非法移民 是真實的危機，而非媒體單方面的說法。

自拜登 上任以來，無證移民湧入的數字創歷史新高，現已成為今年大選的首要問題。根據福斯新聞網(Fox News)早前報導，拜登2021年入主白宮至今，已有近730萬人非法越境湧入美國，數字比36個州的人口還要多。

面對這個情況，網媒Axios委託哈里斯民調(The Harris Poll)的最新調查指出，51% 的美國人支持大規模驅逐非法移民，其中包括42%的民主黨人、68%的共和黨人及46%無黨派人士。

在誰應為這個邊境危機負責的問題上，調查發現受訪者將矛頭直指拜登政府，32%認為拜登政府「負有最大責任」。

民調也顯示，21%的美國人將「犯罪率上升、毒品和暴力」，視為這場非法移民危機所帶來的最大擔憂。18%的人認為這場危機「給納稅人造成額外成本」，17%表示帶來「恐怖主義和國家安全風險」。

美國民眾普遍支持透過合法途徑移民，58%支持擴大有證移民的合法途徑，46%認為如果尋求庇護者的個案證實合法時，就應該受到保護。

哈里斯民調負責人佩恩(Mark Penn)認為，這個結果是選民向政客們發出信息，必須讓局勢得以控制，也是對拜登的警告。他表示，若拜登將這個問題的責任推給川普，是不會奏效的。

白宮對於這項民調結果，暫時沒有回應或置評。

拜登與川普都將持續的邊境危機歸咎於對方，因為邊境安全法案仍在國會遭擱置。

眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)的發言人表示，民主黨控制的參院今年不會通過任何邊境安全立法，國會共和黨人現時希望川普能夠重返白宮，以實現有意義的邊境政策改革。

除此之外，蒙茅斯大學(Monmouth University)發表的一項民調也指出，61%的美國人認為非法移民是一個「非常嚴重的問題」。