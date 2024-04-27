只有10萬積蓄…5小鎮可安貧退休逾12年
沒有太多積蓄的退休族，會希望找到最負擔得起的小鎮來安度黃金歲月；而小鎮通常有較強的社區連結，讓即使稱不上富裕的人，也不致錯失享受生活中所有重要事物的樂趣。
理財網站GOBankingRates分析了全美人口數在1000至1萬之間的小鎮，收集了有關租屋成本與其他支出的資料，並透過房地產數據分析公司AreaVibes對宜居性進行評分，選出了25個擁有10萬元退休積蓄便足可安居的小鎮。
GOBankingRates再從每個市鎮的平均生活成本，扣除平均每年可領到的社安金(截至2月為2萬2344元)，計算出10萬元積蓄可以維持多久時間。以下是前5大可「安貧」的退休小鎮：
5.北達科塔州-瓦佩頓(Wahpeton)
人口：7983
每年生活費：3萬404元
靠近明尼蘇達州邊界，距明尼亞波里斯(Minneapolis)約200哩。每月平均支出超過2500元，預計10萬元可使用12年以上。但這裡的宜居性不算太好，指數僅64。
4.密西根州-大急流鎮(Big Rapids)
人口：7915
每年生活費：3萬382元
位於該州第二大城大湍城(Grand Rapids)北方，車程約一小時。10萬元在這裡可以撐12.4年，且肯定樂在其中，因為宜居指數達76。
3.賓州-米爾維爾(Millvale)
人口：3377
每年生活費：2萬9231元
這個匹茲堡以北的郊區小鎮，家戶收入中位數僅略高於5萬9000元，10萬元可以維持約14.5年。宜居指數高達84。
2.德州-溫德克雷斯特(Windcrest)
人口：5825
每年生活費：2萬9198元
位於德州第二大城聖安東尼奧(San Antonio)東北方，每月平均生活支出超過2300元，但家戶收入中位數較高，接近8萬6000元。10萬元積蓄在這裡可以過上14.6年。
1. 賓州-安布里奇(Ambridge)
人口：6937
每年生活費：2萬7881元
位於匹茲堡西北方，車程約50分鐘，排名第一的原因是10萬元積蓄在這裡可供生活18年。當地家庭收入中位數為4萬6059元，但宜居指數高達76。
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