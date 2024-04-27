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只有10萬積蓄…5小鎮可安貧退休逾12年

編譯周靜芝╱綜合報導
賓州安布里奇一年生活費用約2萬7881元，10萬元積蓄在這裡可生活18年，是全美最省錢的小鎮。(Borough of Ambridge官網)
賓州安布里奇一年生活費用約2萬7881元，10萬元積蓄在這裡可生活18年，是全美最省錢的小鎮。(Borough of Ambridge官網)

沒有太多積蓄的退休族，會希望找到最負擔得起的小鎮來安度黃金歲月；而小鎮通常有較強的社區連結，讓即使稱不上富裕的人，也不致錯失享受生活中所有重要事物的樂趣。

理財網站GOBankingRates分析了全美人口數在1000至1萬之間的小鎮，收集了有關租屋成本與其他支出的資料，並透過房地產數據分析公司AreaVibes對宜居性進行評分，選出了25個擁有10萬元退休積蓄便足可安居的小鎮。

GOBankingRates再從每個市鎮的平均生活成本，扣除平均每年可領到的社安金(截至2月為2萬2344元)，計算出10萬元積蓄可以維持多久時間。以下是前5大可「安貧」的退休小鎮：

5.北達科塔州-瓦佩頓(Wahpeton)

人口：7983

每年生活費：3萬404元

靠近明尼蘇達州邊界，距明尼亞波里斯(Minneapolis)約200哩。每月平均支出超過2500元，預計10萬元可使用12年以上。但這裡的宜居性不算太好，指數僅64。

4.密西根州-大急流鎮(Big Rapids)

人口：7915

每年生活費：3萬382元

位於該州第二大城大湍城(Grand Rapids)北方，車程約一小時。10萬元在這裡可以撐12.4年，且肯定樂在其中，因為宜居指數達76。

3.賓州-米爾維爾(Millvale)

人口：3377

每年生活費：2萬9231元

這個匹茲堡以北的郊區小鎮，家戶收入中位數僅略高於5萬9000元，10萬元可以維持約14.5年。宜居指數高達84。

2.德州-溫德克雷斯特(Windcrest)

人口：5825

每年生活費：2萬9198元

位於德州第二大城聖安東尼奧(San Antonio)東北方，每月平均生活支出超過2300元，但家戶收入中位數較高，接近8萬6000元。10萬元積蓄在這裡可以過上14.6年。

1. 賓州-安布里奇(Ambridge)

人口：6937

每年生活費：2萬7881元

位於匹茲堡西北方，車程約50分鐘，排名第一的原因是10萬元積蓄在這裡可供生活18年。當地家庭收入中位數為4萬6059元，但宜居指數高達76。

退休 德州 賓州

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