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華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

他饒恕殺兒兇手 攜手遏類似悲劇

編譯周靜芝╱綜合報導
塔里克·哈米薩基金會到各地學校和監獄等地進行活動，推動防範暴力幫助青少年。（取材自臉書）
塔里克·哈米薩基金會到各地學校和監獄等地進行活動，推動防範暴力幫助青少年。（取材自臉書）

哈米薩（Azim Khamisa）在1995年的一個晚上，得知兒子在搶劫中遇害後，他倒在地上，抱著身體靠住冰箱。現年75歲的他回憶說，那種痛苦難受到彷彿靈魂出竅。

華盛頓郵報報導，哈米薩的兒子塔里克（Tariq Khamisa）當時20歲，已經訂婚，是加州聖地牙哥州立大學的大二學生。他在外送披薩時，遭四名幫派少年搶劫，塔里克奮力抵抗，拒絕交出手中的披薩盒；當他準備駕車離去時，其中一名14歲少年希克斯（Tony Hicks）用偷來的槍向他開了致命的一槍。

得知兒子死訊的幾個小時後，當哈米薩無助地倒臥地上時，他頓悟了。他說，真主傳達了一個訊息，讓他意識到「槍口兩端都有受害者」；有時身處重大創傷與悲劇中，腦中會迸發清晰意念。於是，哈米薩做出多數人都不會嘗試的事：原諒了殺害兒子的兇手，兩人後來還成為朋友。

哈米薩信仰伊斯蘭教，他認為雖然希克斯犯下滔天罪行，但塔里克的死不能只怪罪於他。哈米薩說，殺死他兒子的不是一個14歲的孩子，而是社會所造成的，導致年輕人墮落並捲入幫派、毒品與酗酒。

哈米薩將改變這種狀況當作使命，在兒子死後九個月，他成立了塔里克·哈米薩基金會（Tariq Khamisa Foundation），協助打造更安全的學校與社區，防止青少年走上歧途。這是他紀念兒子的一種方式，也是賦予兒子短暫生命更多意義的一種方式。

就在槍殺案發生的幾個月後，哈米薩認識了希克斯的祖父菲利克斯（Ples Felix）。在過去28年，這對不可能的搭檔在數百次學校集會、活動及監獄中發表演講，敘述了這個將他們聯繫在一起的悲慘故事。

哈米薩還在謀殺案發生後不久試圖與希克斯聯繫，希望當面表達原諒。起初，希克斯拒絕了。但在槍擊案發生五年後，在加州佛森（Folsom）州立監獄，兩人面對面談了六小時。希克斯說，那是他在硬著頭皮之下最艱難的對話之一。

希克斯服刑24年後獲得假釋，於2019年出獄，當時他38歲。出獄後，擔任塔里克·哈米薩基金會的董事，在各種集會中敘述自己的人生故事，鼓勵學生不要重蹈他的覆轍，並提醒他們可以改變自己的人生軌跡。

希克斯現在是名水管工，正努力重建生活。他表示，過去五年他過得很好，極大程度歸因於哈米薩一家，他也把他們視為家人。

塔里克·哈米薩基金會協助打造更安全的學校與社區，防止青少年走上歧途。（ 取材自臉...
塔里克·哈米薩基金會協助打造更安全的學校與社區，防止青少年走上歧途。（ 取材自臉書）

希克斯 加州 監獄

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