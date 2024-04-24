老闆生意慘曾打工維生…產品換新包裝大賣 小公司2.8億被併購

Justin's的堅果醬產品。(取材自臉書)

美國民眾高德(Justin Gold)2006年在騎越野自行車時，忽然靈光乍現，想到一個讓他的堅果醬自創品牌Justin's成為家喻戶曉品牌的點子。

高德表示，當時他正在科羅拉多州 博爾德(Boulder)騎車、吃著能量膠時，心想為什麼不把花生醬或杏仁醬也裝入同樣可擠出的包裝裡，像能量棒一樣可隨時補充植物蛋白呢？

當時，他已在博爾德一處頗受歡迎的農夫市集銷售堅果醬兩年了，也在當地的全食超市貨架上占有一席之地。但消費者仍然傾向選購傳統的花生醬品牌，而杏仁醬則還不流行，更不用說Justin's的楓葉杏仁或巧克力榛果等口味組合了。

因此，儘管顧客反應不錯，Justin's仍未能獲利。高德為了維持生計，得兼差當服務生與從事零售工作。

當高德嘗試改用小袋包裝堅果醬時，立刻遇到阻礙。他接觸的每一家製造商都拒絕包裝堅果醬，因為他們不想冒著過敏原交叉感染其他產品的風險。

於是高德找到一台舊的商業包裝機，並向室友父母借了7.5萬元買下這台機器，用它來製造可擠壓包裝袋的堅果醬。

這款方便攜帶的產品，吸引了新的顧客。高德告訴「創業家」（Entrepreneur）雜誌說，對於從未買過杏仁醬的消費者來說，他們可以花99分嘗鮮，然後再回來購買十元的罐裝產品。

小袋裝堅果醬上市兩年後，Justin's終於達到盈餘目標，高德很快就辭去了兼差。

這項成功受到市場矚目，包括希望收購該品牌的大企業。高德起初十分排斥，拒絕了荷美爾食品(Hormel Foods)的提議，該公司是擁有Planters堅果與Skippy花生醬等品牌的包裝食品巨頭。

一年後，高德才接受了荷美爾的收購新提議，但附帶條件是Justin's必須留在博爾德。他說，Justin's的成功歸功於當地員工，他不希望任何人因此而失業。

證券 交易委員會(SEC)文件顯示，該公司於2016年以2.809億元的價格被荷美爾食品收購。