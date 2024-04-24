我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

老闆生意慘曾打工維生…產品換新包裝大賣 小公司2.8億被併購

編譯周靜芝 / 綜合報導
Justin's的堅果醬產品。(取材自臉書)
Justin's的堅果醬產品。(取材自臉書)

美國民眾高德(Justin Gold)2006年在騎越野自行車時，忽然靈光乍現，想到一個讓他的堅果醬自創品牌Justin's成為家喻戶曉品牌的點子。

高德表示，當時他正在科羅拉多州博爾德(Boulder)騎車、吃著能量膠時，心想為什麼不把花生醬或杏仁醬也裝入同樣可擠出的包裝裡，像能量棒一樣可隨時補充植物蛋白呢？

當時，他已在博爾德一處頗受歡迎的農夫市集銷售堅果醬兩年了，也在當地的全食超市貨架上占有一席之地。但消費者仍然傾向選購傳統的花生醬品牌，而杏仁醬則還不流行，更不用說Justin's的楓葉杏仁或巧克力榛果等口味組合了。

因此，儘管顧客反應不錯，Justin's仍未能獲利。高德為了維持生計，得兼差當服務生與從事零售工作。

當高德嘗試改用小袋包裝堅果醬時，立刻遇到阻礙。他接觸的每一家製造商都拒絕包裝堅果醬，因為他們不想冒著過敏原交叉感染其他產品的風險。

於是高德找到一台舊的商業包裝機，並向室友父母借了7.5萬元買下這台機器，用它來製造可擠壓包裝袋的堅果醬。

這款方便攜帶的產品，吸引了新的顧客。高德告訴「創業家」（Entrepreneur）雜誌說，對於從未買過杏仁醬的消費者來說，他們可以花99分嘗鮮，然後再回來購買十元的罐裝產品。

小袋裝堅果醬上市兩年後，Justin's終於達到盈餘目標，高德很快就辭去了兼差。

這項成功受到市場矚目，包括希望收購該品牌的大企業。高德起初十分排斥，拒絕了荷美爾食品(Hormel Foods)的提議，該公司是擁有Planters堅果與Skippy花生醬等品牌的包裝食品巨頭。

一年後，高德才接受了荷美爾的收購新提議，但附帶條件是Justin's必須留在博爾德。他說，Justin's的成功歸功於當地員工，他不希望任何人因此而失業。

證券交易委員會(SEC)文件顯示，該公司於2016年以2.809億元的價格被荷美爾食品收購。

證券 科羅拉多州

上一則

陪審團未達共識 牧場主人疑殺害無證客案流審

下一則

美國5大成長最快零售品牌 全是餐飲業

延伸閱讀

祖父的法蘭西歲月

祖父的法蘭西歲月
生意慘淡得打2個工維生 改產品包裝助他2.8億賣掉公司

生意慘淡得打2個工維生 改產品包裝助他2.8億賣掉公司
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
洛城新語╱偷渡「留」美易 簽證「進」來難

洛城新語╱偷渡「留」美易 簽證「進」來難

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？