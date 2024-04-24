亞馬遜被爆裝賣家 蒐集沃爾瑪、eBay、Shopify等對手情報

亞馬遜佯裝成第三方賣家，來獲取競爭對手的詳細資料。(路透)

電商龍頭亞馬遜 目前正面對聯邦貿易委員會(FTC)和17州的反壟斷指控；去年該公司被控從事一系列損害賣家利益的行為。該公司從2015年起就有一項代號為「好奇心項目」的計畫，佯裝成第三方賣家、自創多個品牌，來獲取競爭對手的訂價數據、物流營運、支付服務等等詳細資料，再依此做出業務決策。

華爾街 日報報導，亞馬遜多年來皆設有基準參照團隊，負責評估對手業務，如在沃爾瑪 等網站下單比較送貨時間等等。該團隊2015年底提出「好奇心項目」，以空殼公司在美、德、英、日、印等國尋找倉庫、準備貨品庫存，以便在對手網站上冒充賣家。

這個幌子公司名為「國際大河服務」(Big River Services International)，以Rapid Cascade、Svea Bliss等品牌，透過eBay、Shopify、沃爾瑪的第三方市集(marketplace)出售各式商品，每年銷售額約100萬元。

國際大河的網站未說明其為亞馬遜的部門之一，他們以專供外部使用的非亞馬遜電子信箱聯絡，使用紙本副本向亞馬遜高層報告，甚至不與大多數內部團隊討論，種種措施便是為了保密。若真實身分曝光，則回答：「亞馬遜透過許多子公司和線上管道向客戶提供各種產品，也成立改善賣家體驗的小組，此類研究誠屬正常。」

國際大河團隊為獲得其他物流公司的數據，在聯邦快遞(FedEx)等公司刻意儲貨，其他研究目標包括聯合包裹服務公司(UPS)、DHL和德國物流公司Linther Spedition。知情人士透露，國際大河團隊被要求截圖訂價、廣告系統、目錄、清單頁面，且不允許以電郵回傳，只能親自展示，以免留下書面紀錄。