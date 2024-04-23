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他的保時捷 20年跑了70萬哩 跑得到百萬哩嗎？

編譯陳韻涵／綜合報導
生物科技業顧問塔爾曼與他心愛的Porsche 911 Turbo。(取自Facebook)
生物科技業顧問塔爾曼與他心愛的Porsche 911 Turbo。(取自Facebook)

生物科技業顧問塔爾曼(Tom Thalmann)約20年前買的保時捷Porsche 911 Turbo至今已行駛70萬哩，能否繼續馳騁至百萬哩？

2003年7月，塔爾曼住處附近的保時捷經銷商有一輛銀色的911 Turbo要出售；他當時在羅德島工作，但業務需求必須經常往返波士頓。

喜歡大海的塔爾曼不想搬離羅德島，他打算通勤，因而詢問技師該車能否負荷高里程。

塔爾曼問道：「在你看來，這輛車有什麼需要擔心之處？」技師回答：「這輛車甚至可以防彈，只需定時換機油，就這樣。」

塔爾曼表達他有意購買時，對方回應：「多數客戶都是回頭客，他們會逐漸升級到更高檔的Turbo，但你不是」，塔爾曼一出手就買最高檔的Turbo。時光匆匆過了21個年頭，他每天仍開著這輛911 Turbo，哩程數超過70萬大關。

塔爾曼估算，他這輩子有1.33年的時間坐在駕駛座上，平均時速60哩；不上班的時候，也喜歡開車兜風，上館子並與人閒聊關於車子的大小事。

當人們聽到這輛車的哩程數，都會嚇到說：「等下，你剛說幾哩？」塔爾曼說，每個人都能開車，但當他坐進這輛車裡，感覺便與車融為一體；即使過了20幾年， 駕駛這輛車仍是超凡體驗。

塔爾曼笑說，他四年前升級了音響，加裝觸控螢幕、安卓(Android)系統和Spotify音樂串流軟體，「世界隨我支配」。

塔爾曼與德國保時捷原廠的人變成好朋友，他說這輛車達到100萬哩時，想把它運回誕生地，放進保時捷博物館收藏。

塔爾曼接著說，隨後他將接收另一輛新車，「我會駕著它，花費三個月穿越瑞士、奧地利和德國，再運回美國，開到我無法開車為止。」

一般人的領英首頁放的都是自己的照片，愛車的塔爾曼則是用心愛的保時捷911當大頭貼...
一般人的領英首頁放的都是自己的照片，愛車的塔爾曼則是用心愛的保時捷911當大頭貼。(取自Linkedin)

德國 博物館 安卓

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