我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

文科、神學、表演藝術3科系 畢業5年薪水不到中位數4萬

編譯周靜芝／綜合報導
根據一項分析，大學文科、表演藝術與神學畢業生「錢途無亮」，畢業後五年薪水最低。圖為一名學生在畢業典禮上表演吉他。(美聯社)
根據一項分析，大學文科、表演藝術與神學畢業生「錢途無亮」，畢業後五年薪水最低。圖為一名學生在畢業典禮上表演吉他。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve Bank)最近一項分析顯示，大學主修文科、表演藝術與神學的學生「錢途無亮」，畢業後五年薪水最低。

消費者新聞與商業頻道CNBC報導稱，這三項專業的年收入中位數均為3.8萬元，是所有調查的75個科系中最低；其他低薪專業還包括休閒與餐飲管理、歷史、美術以及心理學，這些年薪都在4萬元或以下。

根據人口普查的最新數據，此一數字略低於2022年美國個人收入中位數的4萬480元。

由於各種因素，擁有文科學位的畢業生薪資普遍偏低。他們從事的職業可能對社會頗有貢獻，但與創造收益沒有直接關係；也可能是該領域高薪職缺過少，美術學位便是如此；又或者需求不足，導致薪資下降。

教育專長者薪資往往也偏低，雖然教師有良好的工作保障、暑假與退休金，但薪資通常由州政府支付，而州政府的薪資調整幅度一直落後於通膨指數。

不幸的是，教師職業生涯的境況不會隨著時間而改善。職涯中期的專業教育工作者(35至45)歲，薪資是所有專業中最低的，尤其是幼兒教師，年收入中位數為4萬8000元，只比剛畢業時多了8000元。

相較之下，職業生涯早、中期收入最高的專業是主修科學、技術、工程與數學，亦即STEM領域者。工程師在大學畢業後的收入中位數最高，其中電腦工程師排名第一，年薪為8萬元；到35至45歲時，薪資增長至13.3萬元，是所有專業中最高者。

儘管如此，紐約聯邦準備銀行的數據顯示，大學畢業生職業生涯中期收入中位數為7萬5500元，仍高於美國個人收入中位數4萬480元。

主修休閒與餐飲管理、歷史、美術及心理學的大學生，畢業後年薪也都在4萬元或以下。(...
主修休閒與餐飲管理、歷史、美術及心理學的大學生，畢業後年薪也都在4萬元或以下。(美聯社)

退休金 人口普查

上一則

竄改禮卡詐騙 中國無證客認罪

下一則

篡改圖像…哈佛附屬醫院撤7篇論文

延伸閱讀

法拉盛地下賭場被搶 華男追兇傷手臂、耳朵

法拉盛地下賭場被搶 華男追兇傷手臂、耳朵

教育部長放話要勒令關校 大峽谷大學反批嚴重偏見

教育部長放話要勒令關校 大峽谷大學反批嚴重偏見
哥大校長國會作證稱「力抗反猶主義」 共和黨人批言行不一

哥大校長國會作證稱「力抗反猶主義」 共和黨人批言行不一
港大學財儲豐厚 政府卻連兩年財赤

港大學財儲豐厚 政府卻連兩年財赤

熱門新聞

波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

2024-04-15 14:25

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切