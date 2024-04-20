文科、神學、表演藝術3科系 畢業5年薪水不到中位數4萬

根據一項分析，大學文科、表演藝術與神學畢業生「錢途無亮」，畢業後五年薪水最低。圖為一名學生在畢業典禮上表演吉他。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve Bank)最近一項分析顯示，大學主修文科、表演藝術與神學的學生「錢途無亮」，畢業後五年薪水最低。

消費者新聞與商業頻道CNBC報導稱，這三項專業的年收入中位數均為3.8萬元，是所有調查的75個科系中最低；其他低薪專業還包括休閒與餐飲管理、歷史、美術以及心理學，這些年薪都在4萬元或以下。

根據人口普查 的最新數據，此一數字略低於2022年美國個人收入中位數的4萬480元。

由於各種因素，擁有文科學位的畢業生薪資普遍偏低。他們從事的職業可能對社會頗有貢獻，但與創造收益沒有直接關係；也可能是該領域高薪職缺過少，美術學位便是如此；又或者需求不足，導致薪資下降。

教育專長者薪資往往也偏低，雖然教師有良好的工作保障、暑假與退休金 ，但薪資通常由州政府支付，而州政府的薪資調整幅度一直落後於通膨指數。

不幸的是，教師職業生涯的境況不會隨著時間而改善。職涯中期的專業教育工作者(35至45)歲，薪資是所有專業中最低的，尤其是幼兒教師，年收入中位數為4萬8000元，只比剛畢業時多了8000元。

相較之下，職業生涯早、中期收入最高的專業是主修科學、技術、工程與數學，亦即STEM領域者。工程師在大學畢業後的收入中位數最高，其中電腦工程師排名第一，年薪為8萬元；到35至45歲時，薪資增長至13.3萬元，是所有專業中最高者。