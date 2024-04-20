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篡改圖像…哈佛附屬醫院撤7篇論文

編譯陳韻涵／綜合日電
哈佛大學附屬教學醫院「丹娜-法伯癌症研究所」。(美聯社)
哈佛大學附屬教學醫院「丹娜-法伯癌症研究所」。(美聯社)

科學偵探志工大衛(Sholto David)批評哈佛大學附屬教學醫院「丹娜-法伯癌症研究所」(Dana-Farber Cancer Institute)部分論文的圖像經篡改或複製後，該所過去兩個月已撤銷七篇論文。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大衛今年1月在個人部落格發布文章，嚴厲批評主要由丹娜-法伯研究人員撰寫的十多篇論文內容有誤或操弄圖像。

科學論文通常會用圖像佐證實驗結果，例如細胞或白老鼠；或揭示重大發現，譬如辨識蛋白質的「西方墨點」(Western Blot)、或分離的去氧核糖核酸(DNA)分子螢光帶。

科學偵探會檢查這些圖像是否出現不規則圖案，這表示有錯、重複或經過編修；如今人工智慧(AI)電腦也可以偵測此問題。

該研究所坦承錯誤並先撤下六篇論文，隨後要求31篇論文修正內容，但強調相關行動在大衛撰寫部落格之前就已著手進行。

丹娜-法伯癌症研究所最近又再撤了一篇論文，共計已有七篇論文撤銷；大衛則表示，該研究所的作者另有30篇論文內容有誤錯誤或有圖像遭篡改，值得仔細檢查。

這場風波傷害了美國主要癌症研究所的聲譽，該研究所多發性骨髓瘤中心計畫主任安德森(Kenneth Anderson)的名譽也遭受質疑，身兼哈佛醫學院教授的他是其中六篇遭撤銷論文的資深作者。

撤銷論文和新的操弄指控讓如何確保科學誠信的討論變得更激烈，學界也設法減少可能導致研究不端行為或無心過錯的意圖。

遭撤回的七篇論文原本，其中一篇刊載於「免疫學」(Journal of Immunology)，另六篇發表於「癌症研究」(Cancer Research)。

志願從事科學偵探工作的大衛(Sholto David)，發現丹娜-法伯癌症研究所...
志願從事科學偵探工作的大衛(Sholto David)，發現丹娜-法伯癌症研究所發表的部分論文圖像經篡改或複製。(美聯社)

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