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智財權解禁 小熊維尼、米老鼠變惡魔

編譯陳韻涵／綜合報導
迪士尼經典角色小熊維尼在2022年元旦脫離智財權保護，成為公有財，就被魔改為電影「小熊維尼：血與蜜」中的恐怖殺戮熊。除此之外，還出現無數二創迷因版本。(美聯社)
迪士尼經典角色小熊維尼在2022年元旦脫離智財權保護，成為公有財，就被魔改為電影「小熊維尼：血與蜜」中的恐怖殺戮熊。除此之外，還出現無數二創迷因版本。(美聯社)

智慧財產權解禁，經典漫畫人物進入公眾領域，新舊文化創意混搭，卻出現不少崩壞發展。

英國作家米恩(A. A. Milne)以兒子為發想撰寫的童書「小熊維尼」(Winnie the Pooh)，1926年出版之後改編成熱門迪士尼動畫，陪伴不少人度過童年。

美國版權法規定，小熊維尼2022年元旦成為公有財，任何人都可複製、展示與演出，使用者不必付任何版稅。

電影「小熊維尼：血與蜜」(Winnie the Pooh: Blood and Honey)2023年上映，可愛的維尼熊遭「魔改」，化身面帶詭譎微笑、瀰漫恫嚇氣勢的恐怖殺戮熊。除驚悚電影之外，小熊維尼也出現無數二創迷因版本。

迪士尼經典角色小熊維尼在2022年元旦脫離智財權保護，成為公有財，就被魔改為電影...
迪士尼經典角色小熊維尼在2022年元旦脫離智財權保護，成為公有財，就被魔改為電影「小熊維尼：血與蜜」中的恐怖殺戮熊。除此之外，還出現無數二創迷因版本。(美聯社)

美聯社報導，小熊維尼只是童年宇宙崩壞的開端，迪士尼當家人物「米老鼠」(Mickey Mouse)的版權原本早該在1984年到期，後經訴訟延後數十年；今年元旦，米奇、米妮老鼠(Minnie Mouse)及皮特(Peg Leg Pete)相繼進入公有領域。至少已有兩部以米老鼠為主角的低成本恐怖電影開拍，其中包括預定今年上映、米老鼠變成殺人狂的「米奇捕鼠器」(Mickey's Mouse Trap)。

今年元旦，米老鼠進入公有領域。至少已有兩部以米老鼠為主角的低成本恐怖電影開拍。(...
今年元旦，米老鼠進入公有領域。至少已有兩部以米老鼠為主角的低成本恐怖電影開拍。(美聯社)

接下來，金剛(King Kong)將於2029年成為公共財。隨後，DC動漫角色如超人(Superman)、蝙蝠俠(Batman)、小丑(Joker)和神力女超人(Wonder Woman)都將陸續脫離保護。

曾獲奧斯卡提名的編劇菲爾強斯頓(Phil Johnston)不認為經典角色成為公共財並經過二創後，會對原作品造成重大影響。

強斯頓說，「就像『小熊維尼：血與蜜』，它獨具一格而引起轟動，但若有人把1928年的米老鼠首部有聲電影、以米奇和米妮為主角的『威利號汽船』(Steamboat Willie)翻拍電影，誰會想看呢？」

杜克大學法學教授、公共領域研究中心主任珍妮佛‧詹金斯(Jennifer Jenkins)指出，許多創作者都蹭過「大亨小傳」(The Great Gatsby)，但該故事2021年進入公共領域以來，已經歷不同風格多種詮釋。「我們從女權、男主和女主的角度重新詮釋『大亨小傳』，有前傳、續集、音樂劇、電視影集甚至殭屍版本。」

經典角色在新舊創意混搭下，激盪出新故事；這會為創作者帶來財富，或是我們正進入跨世代合作的巔峰，亦或觀眾對類似老故事疲乏而讓智財權的價值遁地？

1928年首部米老鼠有聲動畫電影『威利號汽船』。(美聯社)
1928年首部米老鼠有聲動畫電影『威利號汽船』。(美聯社)

迪士尼 奧斯卡 動漫

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