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鑽歐記健保漏洞 不肖經紀人擅改保單賺佣金 監管機關處置慢半拍

編譯俞仲慈／綜合報導
俗稱歐記健保的「可負擔健保法」2022年新規定，允許低收入戶任何時間皆可投保，目的是為擴大幫助弱勢族群，不料有不肖保險經紀人為賺取佣金，擅自變更保單，受害人數日增。(路透)
俗稱歐記健保的「可負擔健保法」2022年新規定，允許低收入戶任何時間皆可投保，目的是為擴大幫助弱勢族群，不料有不肖保險經紀人為賺取佣金，擅自變更保單，受害人數日增。(路透)

「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)2022年制定新規定，允許低收入戶任何時間皆可投保，目的是為擴大幫助弱勢族群，不料有不肖保險經紀人為賺取佣金，擅自變更保單，受害人數日增，偏偏聯邦監督機構受限於人力，無法及時處理，許多保戶權益因此受損。

聯邦政府特別設置Healthcare.gov網站，提供32州居民加入俗稱「歐記健保」的ACA管道。

不過據KFF Health News報導，凡合格健保經紀人都可從Health Care.gov輕易取得個資，結果有不肖經紀人未經當事人同意，就擅自變更保單，再和客戶重新簽約、賺取佣金。

喬治亞州健保經紀人菲利普斯(Lauren Phillips)近日發現客戶保單被變更，經過檢舉修改回來，但兩天後發現保單已被終止；她說：「我的客戶現在沒有健保，他們說要研究解決辦法，但我們和保戶卻困在不肖經紀人手裡苦苦掙扎。」

由於ACA新規定通融經濟弱勢族群可隨時加入「歐記健保」，享有零保費優惠，意味著他們對於保單變更，事前毫不知情，權益受損的被害人愈來愈多。

預算和政策優先事項中心(Center on Budget and Policy Priorities)主任蘇利文(Jennifer Sullivan)表示：「我們認為問題非常嚴重，亟需更多的關注與資源。」

「歐記健保」主管機構「聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心」(CMS)旗下「消費者資訊與保險監督中心」(Center for Consumer Information & Insurance Oversight)代理主任吳傑夫(Jeff Wu)書面聲明表示：「已透過其他管控措施，防範未經授權或詐騙行為。」

喬治城大學(Georgetown University)旗下健保改革中心(Center on Health Insurance Reforms)主任柯萊特(Sabrina Corlette)則主張遏止歪風需要強而有力的監督與執法：「一旦查獲有人違規，主管機關應該立即處置。」

不過CMS的行政預算13年來維持不變，受限於人力，面對接踵而來的違規案件處理速度根本緩不濟急。

一名民眾正在閱讀關於「可負擔健保法」的規定。(路透)
一名民眾正在閱讀關於「可負擔健保法」的規定。(路透)

歐記健保 聯邦醫療保險 預算

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