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獨生子女照顧年邁父母 先準備這4點不拖垮財務

記者顏伶如／綜合報導
獨生子女照顧年邁父母，責任特別重大，必須提早規畫。(路透)
獨生子女照顧年邁父母，責任特別重大，必須提早規畫。(路透)

獨生子女照顧年邁父母，責任特別重大。住在加州長灘(Long Beach)的60歲財務規畫師霍斯克諾斯特(Michael Hausknost)便是一例。他的父親過世多年，90歲母親因為失智必須搬進長照機構，娘家親戚都遠在歐洲，除了社安金支票沒有其他收入，因此霍斯克諾斯特一肩扛起母親生活各方面的照顧。

美國家庭規模逐漸縮水，愈來愈多獨生子女必須自行承擔父母晚年的照顧任務，個人事業與經濟穩定可能受到連帶影響。人口普查局(US. Census Bureau)統計顯示，2022年，40歲至44歲美國婦女當中，約19%只有一個孩子，相較之下，1976年同年齡層的美國婦女，僅9.6%只育有一個小孩。

獨生子女可以提早準備四項重點：

盡早規畫

霍斯克諾斯特大概20年前就已經未雨綢繆，因為家族有長壽基因，「母親沒有辦法處理，因此我就幫忙存錢」。幸好預先做好規畫，因為他的母親目前入住的長照機構，每個月光是最基本的食宿花費就要6000元。

避免動用個人儲蓄

老人照護顧問羅維德(Joy Loverde)分析，自掏腰包照顧年邁父母，反而讓父母因此不符資格，無法領取州政府或聯邦政府的全額福利補助。

獨生子女照顧年邁父母應以父母原有的存款、保險或家庭收入為優先，作法包括賣掉房子、大屋換小屋、申請房屋淨值貸款或信用額度，或申請反向貸款(reverse mortgage)。

設法保持自己的事業

暫離職場即使只有短短幾年，從長遠角度來看也可能留下負面影響，而且中年時期退出職場，要返回工作崗位恐怕頗為困難。留在職場的好處還有繼續保有雇主提供的老年照顧協助、家事假(family leave)、諮詢、彈性上班等福利。

尋求協助

詢問親朋好友是否能幫忙分擔照顧父母的時間或開銷，請教財務規畫師、遺產規畫律師如何準備必要文件如授權書(power of attorney)、醫療護理委託書(healthcare proxies)。

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