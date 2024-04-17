401(k)匹配款比率沒存滿 24%夫妻年虧682元

401(k)帳戶是企業提供員工的退休福利計畫，除了員工的供款，部分雇主也會加碼，存入員工年薪的3%至6%，稱為匹配款。(路透)

401(k)帳戶是企業提供員工的退休 福利計畫，除了員工的供款，部分雇主也會加碼，存入員工年薪的3%至6%，稱為匹配款(Match)。舉例來說，若員工年薪10萬元，而雇主選擇100%匹配員工供款、上限為5%，就等於每年多送給員工5000元。

投資 網站Motley Fool報導，太多美國人沒有把握雇主提供的匹配款，而白白錯過。據理財網站Magnify Money在2021年的調查顯示，17%可參加401(k)計畫卻完全未供款，而在參加者中，有12%因未存到公司匹配的比率，而無法拿到公司送的全額。

此外，投資管理公司「先峰」(Vanguard)調查發現，48%的401(k)參與者存入款超過公司提供匹配款的上限，18%的人正好可獲得全額匹配款；而其餘34%，不是未供款，便是有供款但未達公司全額匹配款的比率。

最近一項針對已婚夫妻的調查也發現了類似的結果，顯示24%已婚夫妻所申報的401(k)供款未達雇主匹配款全額，導致平均每年損失682元。

未充分利用雇主匹配款的福利，等於拒絕了401(k)帳戶中免費送上門的錢。以年薪10萬元為例，若雇主的100%匹配款上限為5%，但員工只選擇存入薪資的3%，等於每年平白損失2000元。此外，向401(k)帳戶供款可以抵稅，同樣例子中，如果存滿公司匹配款的比率，還可多享有2000元的抵稅額。

問題主要根源在於401(k)計畫中一項備受肯定的改革：將新員工自動納入，顯著提高了計畫參與率。雖然這代表一種進步，但資料顯示多數自動加入401(k)計畫的員工供款比率為2%或3%，代表他們並未存滿足夠的錢，以充分利用雇主提供的匹配款福利。

其他原因還包括，許多人無力從薪資中提撥5%或6%存入401(k)帳戶，而部分人則是寧可將錢存入個人退休帳戶(IRA)。個人退休帳戶可透過銀行、投資公司或經紀人開設，對投資有更多的掌控權。