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快樂老年生活要準備150萬元？7成人擔憂退休錢不夠用

編譯黃祖綺／綜合報導
許多人夢想退休以後可以好好享受生活，含飴弄孫，環遊世界，但研究發現一個人大約要有150萬元才能過上理想中的退休生活。(取材自臉書)
許多人夢想退休以後可以好好享受生活，含飴弄孫，環遊世界，但研究發現一個人大約要有150萬元才能過上理想中的退休生活。(取材自臉書)

許多人夢想退休以後可以好好享受生活，含飴弄孫、環遊世界，但研究發現一個人大約要有150萬元才能過上理想中的退休生活；很少有人這麼多錢，因此感到焦慮。

退休後要面臨衰老和死亡，還要擔心錢不夠用。蓋洛普民調顯示，43%尚未退休人士表示，有足夠的錢過上舒適的生活，71%的人則擔憂退休後錢不夠用。CNBC最近的一項調查發現，超過一半的美國受訪者認為自己在儲蓄和退休規畫方面落後。

1980年代之前，雇主根據勞工在公司工作的時間和薪資提供退休金。現在這個情況改變，勞工轉向固定繳款計畫，如 401(k)和IRA，透過基金來為老年儲蓄。

投資管理公司貝萊德(Black Rock)執行長芬克(Larry Fink)今年在給投資人的信中提到，社會專注於幫助人們延長壽命，但應該要幫助人們如何負擔得起更長的壽命，對勞工來說，從退休金轉向401(k)計畫是一個艱難的數學題，人們無法計算他們需要的數目與花錢的速度。「從固定福利變成固定繳款，就也就是從財務確定性變成財務不確定性」。

新制度讓人們在需要時動用退休金有好有壞，退休前若有緊急情況可當救濟金，但也可能耗盡資金。

德雷克塞爾大學法學院名譽教授諾曼·斯坦(Norman Stein)表示，讓人們在退休年齡前提取退休金不是一個好主意，但若不這樣做，人們就不會支持401(k)計畫。

社安基金 10年內恐耗盡

斯坦對於聯邦政府能提供的協助也抱持悲觀，社安信託基金可能會在10年內耗盡，共和黨人經常提出更改和削減醫療保險。斯坦表示，與其討論如何削減福利，不如思考如何維護和改進現有系統。

僅退休第一年 感到興奮

退休教育家莫恩斯(Riley Moynes)表示，許多人在退休的第一年感到興奮，終於有時間放鬆，但很快就會開始感到失落。許多人一開始沒有意識到自己對退休感到不確定，直到對財務狀況產生焦慮。

投資專家指出，社會專注於幫助人們延長壽命，但應該要幫助人們如何負擔得起更長的壽命...
投資專家指出，社會專注於幫助人們延長壽命，但應該要幫助人們如何負擔得起更長的壽命。(路透)

退休金 勞工 401(k)

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