地稅飆漲 北卡夏洛特漲幅31% 全美之冠

數據顯示，2023年全美房產稅較前一年平均上漲4.1%。(路透)

房地產 市場除了房價上漲、房貸利率上升之外，也面臨房地產稅(property taxes)飆漲的挑戰；數據顯示，2023年全美房產稅較前一年平均上漲4.1%，前五名分別位於東岸的新澤西州和紐約州 ，以及西岸的加州 。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)2023年房地產稅飆漲31.5%，為全美最大漲幅。

房地產數據供應商ATTOM Data Solutions對全美8900餘萬套獨棟家庭住宅進行分析，發現2023年間房地產稅平均較前一年增加4.1%，依此推估，去年平均房地產稅為4062元，高於2022年的3901元。

ATTOM執行長巴伯(Rob Barber)將房地產稅增加歸因於通貨膨脹；通膨導致房地產稅據以計算的地方政府和學校營運成本增加。

118個大都會房地產稅漲幅高於全美平均值；年增幅最高的是北卡夏洛特，達31.5%，其次依序是印第安納州的印第安納波利斯市(Indianapolis)19%、密蘇里州堪薩斯城(Kansas City)17%、科州丹佛(Denver)16%、喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)15%。

調查並發現，全美擁有至少1萬戶獨棟住宅的21郡，每年所繳平均房地產稅超過1萬元。其中至少擁有10萬戶獨棟住宅的郡中，平均房地產稅前五名為：

1.新州埃塞克斯郡(Essex County)1萬3145元

2.新州伯根郡(Bergen County)1萬3112元

3.紐約州拿納蘇郡(Nassau County)1萬3059元

4.加州聖馬刁郡(San Mateo County)1萬3001元

5.加州聖他克拉拉郡(Santa Clara County)1萬2462元

各地政府徵收的房地產稅合計超過3630億元。

房地產稅即使僅增加1%，也足以讓屋主每月負擔增加數百元。

2022年房地產稅最高的前五州是新州9488元、康州8022元、紐約州7936元、麻州7414元、新罕布夏州 7172元。