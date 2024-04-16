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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

平均房價動輒360萬 麻州南特基島免費送屋 條件是…

記者顏伶如／綜合報導
麻薩諸塞州南特基島上獨特的「搬家」。(X.com)
麻薩諸塞州南特基島上獨特的「搬家」。(X.com)

麻薩諸塞州南特基島(Nantucket)是許多富豪的度假勝地，一般房屋的售價動輒360萬元，但每年有數棟房子免費贈送，條件是新屋主必須把房子搬移到新址。

南特基島距離鱈魚角(Cape Cod)沿岸約30哩，是不少富人及名人的夏日度假勝地。根據房地產資訊網站Realtor.com統計，南特基島房屋售價中位數為360萬元。

當地媒體「南特基潮流報」(Nantucket Current)報導，運動及流行文化網站Barstool Sports共同創辦人波特諾伊(Dave Portnoy)2023年以4200萬元在南特基島置產，則創下麻州最高房價紀錄。

非營利組織「南特基住宅」(Housing Nantucket)執行主任庫茲帕(Anne Kuszpa)說，許多富豪到當地買房子是為了打造夢想中的夏日度假別墅，因此必須拆除原本建築物。根據南特基島地方政府的「延緩拆除」(demolition delay)條款，只要是還堪用的房子，拆除之前必須在當地報紙刊登廣告30天。

南特基島上的豪宅。(Fisher Real Estate)
南特基島上的豪宅。(Fisher Real Estate)

接手舊房的屋主必須負責把整棟建築物從土地上搬走，放上大型拖車，移到島上其他地點。房地產律師柯恩(Steven Cohen)說，以2500平方呎的房屋為例，搬遷費用大約10萬元，房屋愈大費用也愈高，但「搬家」的整體開銷，還是比重新蓋一棟房子來得划算，因為在南特基島蓋房子的成本大約每平方呎800元，一棟2500平方呎的新屋造價就要200萬元。

建築物搬遷在南特基島日漸普遍，十年前，地方政府大約核發19張房屋搬遷許可，但光是2022年10月裡就核發了91張許可，搬遷時間則選在非度假旺季期間。

柯恩說，免費贈送的房子包括各種規模，小屋到豪宅都有。某些民眾取得免費房屋後則將其拆成較小的單位，或者改成車庫及游泳池房( pool houses)。

南特基島是不少富人及名流的夏日度假勝地。根據房地產資訊網站Realtor.com...
南特基島是不少富人及名流的夏日度假勝地。根據房地產資訊網站Realtor.com統計，當地房價中位數為360萬元，但動輒數千萬元的豪宅所在多有。(Fisher Real Estate)

房地產 麻州 房價

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