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市售午餐組合 鉛鈉含量堪憂 「消費者報導」稱不適合當營養午餐

編譯尤寶琪／綜合報導
營養專家認為類似Lunchables的產品，不能被當成學校營養午餐。(路透)
營養專家認為類似Lunchables的產品，不能被當成學校營養午餐。(路透)

消費者權益組織「消費者報導」(Consumer Reports)指出，市面販售的熟食肉品、起司和餅乾組合包，並不是給孩子當零食或午餐的最健康選項，因為它們的鉛和鈉含量，令人擔憂。

該組織測試了食品大廠卡夫亨氏(Kraft Heinz)的Lunchables午餐零食套裝組和其他製造商的類似產品，發現這些銷售已數十年，瞄準兒童的零食和午餐方便組合，有很多令人擔憂的地方。

該組織註冊營養師基廷(Amy Keating)表示：「這些產品中有許多值得注意的地方，它們高度加工，且多數產品主要成分都是加工肉類，而這與某些癌症風險的增加有關。」

消費者報導發現，這些組合都沒有超過法律或監管限制，但12款受測試的產品中有五款產品，會讓消費者接觸到，比加州政府允許的鉛或鎘等重金屬含量還高出50%，而這些重金屬可能會導致兒童發育遲緩和其他問題。

食品大廠卡夫亨氏的Lunchables午餐零食套裝包有各式組合。((Kraft ...
食品大廠卡夫亨氏的Lunchables午餐零食套裝包有各式組合。((Kraft Heinz官網)

例如一份3.2盎司的火雞和切達起司餅乾Stackers Lunchables組合中，其鉛含量為加州允許含量的74%，鈉含量為4歲至8歲兒童每日建議攝取含量的49%；消費者報告測試的其他產品，鉛和鈉含量則較少。

消費者報導負責領導測試的化學家博林(Eric Boring)表示：「這些組合餐只能提供一名8歲兒童每日所需1600卡熱量的15%左右，但如此少量的食物中，卻讓他們接觸近每日鉛含量攝取上限。所以，如果孩子從這麼少的熱量中就攝取將近每日鉛上限的一半，那從其他食物、飲用水或環境中接觸到鉛的安全容許空間就縮小了。」

博林說：「我們認為誰都不該經常吃這些產品，更不能被當成學校營養午餐。」

卡夫亨氏發言人辯護說：「我們許多的Lunchables產品都是蛋白質的良好來源，透過肉類和起司來提供營養。我們已採取重大措施來改善Lunchables的營養狀況，包括近期與Fresh Del Monte合作，推出了帶有新鮮水果的Lunchables，並將所有Lunchables餅乾鈉含量，減少26%。」

Lunchables通常包含熟食肉品、起司和餅乾，並不是給孩子當零食或午餐的最健...
Lunchables通常包含熟食肉品、起司和餅乾，並不是給孩子當零食或午餐的最健康選項，因為其中的鉛和鈉含量偏高，令人擔憂。((Kraft Heinz官網)

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