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7歲兒睡過頭 阿肯色州媽媽逼他走8哩路去上學

編譯黃祖綺／綜合報導
33歲的安布爾·妮可·湯普森竟強迫年僅7歲的兒子獨自步行8哩去上學，只因為他睡過頭、錯過了公車。警方已逮捕這名婦女並提出指控。(克雷格黑德郡警方提供)
33歲的安布爾·妮可·湯普森竟強迫年僅7歲的兒子獨自步行8哩去上學，只因為他睡過頭、錯過了公車。警方已逮捕這名婦女並提出指控。(克雷格黑德郡警方提供)

阿肯色州一名婦女竟強迫年僅7歲的兒子獨自步行8哩去上學，只因為兒子睡過頭、錯過了公車。警方已逮捕這名婦女並提出指控。

克雷格黑德郡(Craighead County)警方表示，2日接到民眾報案電話，稱看見一名小男孩獨自在路邊行走，警員到現場發現了這名男孩，男孩表明他正步行前往近八哩外的一所學校。

警方於是針對男孩母親、33歲的安布爾·妮可·湯普森(Amber Nicole Thompson)提出危害兒童福利家暴的指控。

男孩告訴警員，他的媽媽叫他早上自己設定鬧鐘並叫醒自己，因為他的媽媽「不會」做這些，但男孩睡過頭，以至於錯過上學的公車。孩子還告訴警員，他前一天晚上因為「惹了一些麻煩」而被迫提早上床睡覺，連晚餐都沒吃；他還說如果他又缺課的話，他會再遇到麻煩。

警員帶著孩子回到湯普森女士的家中，敲門無人回應，於是從沒上鎖的前門進入了屋內。警方表示，他們發現湯普森女士還在房間裡睡覺，於是向她詢問前一天晚上男孩是否沒吃飯的情況，湯普森女士證實兒子確實沒有吃晚餐，也證實她叫兒子自己起床趕公車去上學。

她告訴警員，兒子是因為自己錯過了公車而不得不走路去學校，「這不是她的問題。」結果當場遭到警方逮捕。

從紀錄顯示，湯普森女士目前並未遭到羈押。

家暴 阿肯色州 福利

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