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為亡母買墓碑 7歲女賣檸檬汁籌得萬元

記者張聲肇／綜合報導
阿拉巴馬州七歲女孩艾茉瑞‧強生為了替突然去世的母親籌款購置墓碑，擺攤販賣檸檬汁，街坊鄰里叔叔阿姨熱心響應，很快就籌得1萬元。(X.com)
阿拉巴馬州七歲女孩艾茉瑞‧強生為了替突然去世的母親籌款購置墓碑，擺攤販賣檸檬汁，街坊鄰里叔叔阿姨熱心響應，很快就籌得1萬元。(X.com)

阿拉巴馬州七歲女孩艾茉瑞‧強生(Emouree Johnson)為了替突然去世的母親籌款購置墓碑，上周開始在自家門口擺攤販賣檸檬汁，街坊鄰里叔叔阿姨熱心響應，很快就籌得1萬元。

當地電視台WAFF引述她外婆波德諾(Jennifer Bordner)說，整件事情都是還在就讀小學二年級的外孫女自己的點子。

網路上有人貼文說，艾茉瑞擺攤替母親的喪禮籌款後，就不斷有人前來贊助。

福斯地方台WHNT說，5日下午，消防隊員、護士、警察和各界人士紛紛到史考茲波羅(Scottsboro)的「艾茉瑞特製檸檬汁」攤位，一杯又一杯的買。每杯售價1塊錢，但有人留下百元大鈔。

外婆說，她女兒卡莉‧波德諾3月29日突然去世，外孫女艾茉瑞傷痛不已。擺檸檬汁攤，獲得大量的支助，讓外孫女大感撫慰。「真希望我女兒看得到這一切，特別是她的女兒多麼乖巧、懂事。」

她說，艾茉瑞真的是「很特別」的小孩，「躺在這裡的這位女士受傷的時候，她一定會設法幫忙。」

外婆感謝大家，也感謝上帝，「因為這是我這一輩子經歷過最痛苦的一件事，感謝街坊鄰里的愛護與幫助。」

艾茉瑞告訴WHNT，「沒想到擺個小檸檬汁攤子，就有那麼多人來我家，真好玩，也真讓人難以相信。」

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