照顧失智妻「妥妥當當」 脫口秀主持人傑雷諾獲監護權

脫口秀節目主持人傑雷諾(Jay Leno，左)和妻子梅菲絲(Mavis Leno)。(路透)

知名脫口秀節目主持人傑雷諾(Jay Leno)的妻子罹患失智症，失去處理日常事務的能力，於是傑雷諾向法院爭取其妻監護權，9日正式獲得核准，法官還當面讚許傑雷諾將妻子照顧得妥妥當當。

洛杉磯 高等法院(Los Angeles Superior Court)9日舉行聽證會，法官當席同意傑雷諾取得妻子梅菲絲(Mavis Leno)監護權，並對現年73歲的傑雷諾表示：「她的生活相當舒適，我認為你確實把妻子照顧得很好。」

根據「時人雜誌」(People)報導，傑雷諾妻子梅菲絲(Mavis Leno)罹患失智症多年，由於病情惡化，已無法處理身後事，因此今年1月間傑雷諾向法院爭取妻子的監護權。

根據傑雷諾律師提交的文件，梅菲絲有嚴重的認知障礙(包括失智症)，缺乏執行遺產的必要能力並強調：「傑雷諾完全有能力負擔妻子的生理和經濟需求，誠如他結婚43年以來所做的一切。」

梅菲絲代表律師奧斯林(Ronald Ostrin)也坦承：「根據神經科醫師柯恩(Hart Cohen)的說法，梅菲絲處於失智症末期，有時不認識丈夫，也不知道自己的生日。」並補充道：「她經常失去方向，時不時想起已逝的雙親，其實母親早在20年前就過世。」

根據主治醫師柯恩的醫療紀錄：「我們有很長的溝通機會，討論關於監護訴訟程序以及個人規畫的遺囑。」柯恩表示：「她對監護權表示認同，她對丈夫抱有極大信心，極度仰賴他的保護與指導。」

傑雷諾在取得妻子監護權後，下一步將查審妻子的遺囑，重新規畫遺產分配，根據法院文件顯示，「傑雷偌希望執行遺產規畫，包括撤銷信託與遺囑，為梅菲絲除配偶之外的在世繼承人留下遺產。」